أسعار السلع التموينية الجديدة.. ثبات السكر والأرز وانخفاض الفول

حصلت «الوطن» على قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر يناير 2022، التي سيتم بدء صرفها للمواطنين المستحقين للدعم والمدرجين على منظومة الدعم التمويني، بداية شهر يناير المقبل 2022، ضمن مستحقات شهر يناير للمواطنين حاملي بطاقات التموين الذكية.

أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر يناير 2022

وشهدت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2022، ثباتا في أسعار عدة سلع ومنها: «السكر، والأرز، والزيت، والدقيق، والشاي، والصلصة، ومسحوق الغسيل العادي، والصابون، والخل واللبن الجاف».

انخفاض سعر الفول بسلع التموين

كما شهدت قائمة السلع، انخفاض سعر الفول، وسجل سعر كيس الفول المعبأ وزن 500 جرام مبلغ 7.50 للمستهلك بدلا من 9.90 جنيه لشهر ديسمبر الماضي، منخفضا في سعر بقيمة 2.40 جنيه.

وجاءت قائمة السلع التموينية الجديدة يناير 2022 كالتالي:

ومن المقرر أن تبدأ منافذ بقالي التموين، في صرف مستحقات شهر يناير 2022 للمواطنين حاملي البطاقات التموينية بداية من يوم السبت المقبل الموافق 1 يناير حتى نهاية الشهر نفسه.

فتح منافذ صرف السلع التموينية طوال الشهر

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الصرف متاح في منافذ صرف البدالين، طوال أيام الأسبوع وبلا عطلة أسبوعية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء طوال الشهر لاستقبال المواطنين لصرف مقررات التموين المخصصة لهم على البطاقات.

وتختلف حصة كل بطاقة تموينية عن الأخرى، بحسب عدد أفراد البطاقة، حيث تحصل البطاقة التي يصل عدد أفرادها 4 أفراد على السلع التالية: «8 أكياس سكر، و4 زجاجات زيت، 2 كيس أرز»، في حين تحصل البطاقة التموينية التي يبلغ عددها فردين فقط على: «4 أكياس سكر، 2 زجاجة زيت، وكيس أرز».