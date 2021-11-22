شركة سكر الدلتا: انخفاض أسعار السكر في الأسواق منتصف يناير المقبل

كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة سكر الدلتا، عن توقعات بانخفاض أسعار السكر في الأسواق منتصف يناير المقبل، قائلا إن هناك تضخما عالميا في أسعار السلع، وتضاعف الأسعار في مجال الطاقة أيضاً سواء البترول أو الغاز.

إنتاج كميات كبيرة من السكر

وأضاف أحمد أبو اليزيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن غلاء أسعار البترول أو الغاز يؤثر على سعر السكر، حيث إن الدول التي تقوم بإنتاج السكر بكميات كبيرة تقوم بتحويل جزء منه إلى الوقود الحيوي أو الإيثانول أو الكحول، لاستخدامه في الطاقة.

وأشار رئيس شركة سكر الدلتا، إلى أنه بالتالي تقل كميات السكر على المستوى المحلي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره في البورصة، فكلما ارتفعت أسعار الطاقة ارتفع معها سعر السكر بالتوازي.

إجراءات غير مسبوقة لضمان عدم زيادة سعر السكر

وأفاد أحمد أبو اليزيد، أن مصر اتخذت إجراءات غير مسبوقة لضمان عدم زيادة سعر كيس السكر للمواطن، حيث قامت بتثبيت سعر السكر التمويني وهو 8.5 جنيهات كما هو، بالإضافة إلى أن أي منفذ بيع تابع لوزارة التموين متاح به السكر بنفس السعر التمويني.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أعلنت عن ضخ 4 آلاف طن من سكر التموين يوميا لمنافذ صرف السلع التموينية، و3 آلاف طن من الزيت مناصفة بين الزجاجة 800 ملي والزجاجة 1 لتر، و1000 طن من الأرز، و1000 طن من المكرونة لصرف السلع الأساسية للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين التي يبلغ عددها 23 مليون بطاقة تموي.

ويستحق كل مواطن مقيد على البطاقة شهريا على قيمة 50 جنيها دعم نقدي مشروط من الحكومة يحصل عليهم في صورة سلع متمثلة في 2 كيس سكر وزجاجة زيت ونص كيلو أرز بالإضافة إلى ما يحتاجه من سلع أخرى توفرها الوزارة، وتزداد حصة البطاقة التموينية بزيادة عدد أفراد كل بطاقة.