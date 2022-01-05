مبروك عطية ينعى الفنان أحمد الحجار بكلمات مؤثرة (فيديو)

تأثر الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، بخبر وفاة الفنان أحمد الحجار، ونعاه بكلمات مؤثرة وأدعية كثيرة، إذ قال: كان يُحبني ويسأل ويسمع ويُنفذ، اللهم اجعل حبه لي خالصًا لوجهك الكريم.

مبروك عطية يدعو للفنان أحمد الحجار

وقال «عطية» في مقطع فيديو نشره على موقع «فيس بوك» ناعيا الحجار: اللهم إن كان مُحسنًا فزد في إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته وأبدله اللهم دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله، اللهم تغمده بواسع رحمتك، نزل بك ضعيفًا وحيدًا وأنت خير من يؤنس الوحيد وخير من يتجاوز، يا من تعفو عن كثير اعفو عن أحمد الحجار، وارحمه رحمة واسعة.

وأضاف: اللهم اسكنه فسيح جناتك وتجاوز عن سيئاته ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم غطه بواسع رحمتك وتقبله بما تتقبل به عبادك الموحدين، اللهم ارحمه واغفر له، اللهم اجبر خاطري فيه واغفر لوالدي وسائر موتى المسلمين.

وتابع: اللهم اجبر خاطرنا في المريض فاشفه وفي ميتنا فارحمه وفي المهموم اكشف عنه همه، وفي المضيق عليه وسع عليه، اللهم ارحمه بواسع رحمتك وطالما أحبني فيك، اللهم اجعل حبه لي خالصًا لوجهك، واجعله في موازين حسناته، الله يرحمك يا أحمد برحمته الواسعة، اللهم أنك غني عن عذابه فلا تعذبه وهو فقير إلى رحمتك فارحمه.

واستطرد: يا رب استجب في هذه الساعة دعائي له ودعاء كل من يدعو له، من خالص قلبه ابتغاء مرضاتك ونحن ندعو لأحبتنا فيك، ولا نبتغي غير وجهك طمعًا في رحمتك، والطمع في رحمتك بلا حدود، يا من تغفر السيئات وتجيب في جوف الليل الدعوات واجعل دعائي إلى أحمد الحجار مستجابًا واشمله بواسع رحمتك وأفسح الأرض عن جانبيه وأنر له قبره ووسع له لحده، اللهم أمنه بأمنك وآنسه بأنسك اللهم تجاوز عنه اللهم اغفر عنه يا غفور يا رحيم يا حنان يا منان.