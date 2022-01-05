قائمة الرعاة الرسميين لمنتدى شباب العالم: بنوك وشركات عقارية وجامعات

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن قائمة الرعاة الرسميين للمنتدى، والتي ضمت نخبة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة ومنظمات دولية وشركات استثمارية وبنوك وشركات عقارية، وجامعات، وذلك قبل أيام من انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

قائمة رعاة منتدى شباب العالم

وضمت قائمة رعاة النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم كلا من: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجارى الدولى cib، البنك العربى الأفريقى الدولى، البنك الاهلى القطرى QNB ahli، المصرف المتحد، مجموعة طلعت مصطفى، مجموعة سيراميك كليوباترا، حديد عز، شركة بنية، شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، البريد المصرى، موقع طلبات، شركة بيبسيكو الدولية PEPSICO، جامعة MSA, جامعة المستقبل، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، شركة almentor للتعليم عن بعد، شركة ايفا فارما، ابو غالى موتورز، المجموعة المالية "هيرميس"، شركة هواوى، المصرية للاتصالات.

رعاية أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل

ويتكفل الرعاة الرسميين بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بالكامل، وذلك حرصًا من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تأتي كافة مصروفات المنتدى من خارج الموازنة العامة ولا تحملها أية أعباء.

وسبق أن أعلنت إدارة المنتدى قبل يومين عن تبرعها بمبلغ خمسين مليون جنيه مصري من فائض ميزانيتها هذا العام، ليتم توجيهها لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية.