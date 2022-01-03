ياسر عبد العزيز يستعرض أهمية منتدى شباب العالم: زيادة القوة الناعمة

قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن منتدى شباب العالم يُعد ترويجًا لاسم مصر، من أجل زيادة قوتها الناعمة وتطويعًا لقدراتها، كما أن هناك بعض الحقائق الخاصة بمنتدى شباب العالم يجب على الجميع معرفتها، إذ أن كثيرًا من الشباب لا يعلموا وجه هذا المنتدى بشكل حقيقي، موضحًا أن الدول تستثمر في تسويق علامتها واسمها على مستوى العالم لأسباب لها علاقة بالقوى الناعمة والتسويق السياحي والتجاري.

«عدة دول تدفع أموالا طائلة للترويج لعلامتها التجارية»

وأضاف «عبدالعزيز»، أن عددا كبيرا من دول العالم تدفع أموالا طائلة من أجل الترويج لعلامتها التجارية، وتقوم بعدة أنشطة: «قناة CNN على سبيل المثال بها إعلانات لبعض الدول، تدفع هذه الدول مقابلها ملايين الدولارات، كما أن الدوريات العالمية سواء الدوري الإنجليزي أو الفرنسي أو غيره، بها أسماء لبعض الشركات على قمصان اللاعبين وتدفع تلك الشركات أموالا باهظة مقابل هذا الأمر».

«منتدى شباب العالم» لا يُموّل من المال العام

وأوضح الخبير الإعلامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، المُذاع على شاشة قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن ما يُنفق على منتدى شباب العالم أقل بكثير، لكن عائده عظيم وكبير للغاية، مؤكدًا على أن منتدى شباب العالم لا يُموّل من المال العام ولكن من عقود الدعايا التي يقوم بها مستثمرون وشركات لها رغبة في المشاركة بهذا الحدث الكبير، بينما تكلفة الإعلان في المواقع الأجنبية الكبرى أكثر من مليون دولار.

إدارة المنتدى أعلنت عن تبرع مالي للمشروعات الصغيرة

وأكد عبدالعزيز على أن إدارة المنتدى أعلنت عن تبرع مالي للمشروعات الصغيرة، وأن المنتدى يمكن أن يكون عملًا يحقق أرباحا للدولة المصرية، ويوفر الوسيلة المناسبة لدعم المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن الإعلام المضاد يجهز خططا لتفكيك والتقليل من آثار الأحداث الهامة التي تحدث في مصر، سواء منتدى شباب العالم أو موكب المومياوات الملكية أو افتتاح طريق الكباش، على المواطنين، مؤكدًا: «نتوقع هذه الحملات الممنهجة ونعلم أن هناك تنظيمات لا يروق لها ما يحدث في مصر».