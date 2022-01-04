«منتدى شباب العالم»: كورونا ليس عائقا.. والإقبال فاق التوقعات

قالت سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم، اليوم، إن الإقبال الشبابي على التسجيل في النسخة الرابعة للمنتدى فاق كل التوقعات، بعدما تقدم أكثر نصف مليون شاب عبر 196 دولة في العالم للمشاركة في الفعاليات، مشيرة إلى الإعلان عن الأعداد النهائية المشاركة خلال المنتدى.

وأضافت بدر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»: «نحرص على التنوع في الفعاليات، وتلاشى قيود جائحة كورونا، وتنظيم المنتدى في ظل جائحة كورونا أكبر التحديات التي تواجهنا».

وأشارت المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إلى أن المنتدى يلعب دورا كبيرا في تمكين الشباب المصري، وشباب العالم، ويؤكد الدعم القوي الذي تلعبه الدولة والقيادة السياسية.

بدء العد التنازلي

وأوضحت: «بدأ العد التنازلي لاستقبال الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم، ويتم استقبال الوفود خلال يومين من الآن»، لافتةً إلى أن المنتدى يتضمن مسرح شباب العالم، في نسخته الثالثة، وشعاره الثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان، ويكون هناك توصيات من خلال شباب موهوبين من حول العالم، فضلا عن ثراء وتنوع المواهب التي يتم عرضها بالمنتدى.

مساحة كبيرة للابتكار والإبداع

وأشارت إلى أن المنتدى يتضمن مساحة كبيرة للابتكار والإبداع من خلال عرض أنشطة مختلفة، والجمهورية الجديدة تكون واضحة أمام العالم، ويكون هناك تمثيل لذلك في مختلف فعاليات المنتدى.

إطلاق التطبيق الإلكتروني

كما تطرقت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم إلى إطلاق التطبيق الإلكتروني الذي يحمل اسم منتدى شباب العالم، مشددة على أنه يتيح الأجندة الخاصة بالمنتدى وورش العمل والمتحدثين وكل فعاليات المنتدى.

ولفتت إلى أن التطبيق الإلكتروني يتيح خاصية تفاعل المستخدمين مع المنتدى من جميع أنحاء العالم من خلال استقبال الأسئلة الخاصة بهم، كما يرسل التطبيق بعض الإشعارات بمواعيد عقد الجلسات وتنبيهات قبل بدء الدورات والورش.