بسمة وهبة: منتدى شباب العالم رسالة اعتذار من الدولة عن سنوات التهميش

أشادت الإعلامية بسمة وهبة بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل دعم وتمكين الشباب، مشددة على أن تمكين الشباب أصبح عنوانًا عريضًا للجمهورية الجديدة، التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»: «عاصرنا الربيع العربي وفهمناه، ومكنش ربيع، بل كان خراب عربي، والحمدلله ربنا أنقذ المصريين منه، والآن تمكين الشباب العنوان العريض للجمهورية الجديدة».

استغلال سيئ للشباب من أهل الشر

وأضافت: «كان هناك استغلال للشباب وظروفهم، والتغرير بيهم، والضحك على عقولهم، وعشان كده لما نشوف منتدى شباب العالم، لازم نفهم كويس إنها اهتمام من قبل الدولة بالشباب، والاستماع لهم، والنقاش والتحاور معهم.. والرئيس السيسي كان مدرك من البداية أهمية الشباب».

وتابعت «وهبة»: «تمكين الشباب معركة وعي صعبة، دخلها الرئيس السيسي لإعادة الشباب لحضن الدولة، لكي تعود الدولة لممارسة وظائفها تجاه الشباب، منحهم حقوقهم في الوعي».

وأكدت أنّ منتدى شباب العالم «حاجة تفرح»، وأصبح له صبغة دولية، معتبرة أن المنتدى رسالة اعتذار من الدولة عن سنوات التهميش والبعد عنهم.

لأول مرة تشهد مصر شبابا في مناصب مثل مجلس النواب

وواصلت: «قبل 2013 لم ندرك اللعبة، ومعركتنا مع أهل الشر جزء كبير منها كان على إعادة الشباب لحضن الوطن، خاصة أن هموم الشباب الآن أصبحت هي هموم الدولة، وإذا نظرنا لأرض الواقع، سنجد أنه خلال الـ 6 سنوات الماضية شهدت الدولة المصرية 33 مبادرة لدعم الشباب وتوفير فرص العمل ودمجهم بمؤسسات الدولة وإشراكهم في الحياة السياسية، بجانب دعم المشروعات الشبابية، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، للمناصب القيادية، ولأول مرة تشهد مصر شبابا في مناصب مثل مجلس النواب، ونواب المحافظين والوزراء».