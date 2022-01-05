فتح باب الترشح للانتخابات النيابية اللبنانية الاثنين المقبل والاقتراع 15 مايو

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم، عن فتح باب الترشح للانتخابات النيابية بدءًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يناير الجاري وحتى 15 مارس المقبل.

إجراء الانتخابات بالداخل اللبناني 15 مايو المقبل

وقال وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، إنه سيجري فتح باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات المقررة يوم 15 مايو المقبل، داخل لبنان، ويومي 6 و8 من الشهر ذاته بالخارج، فيما يجري تصويت الموظفين القائمين على العملية الانتخابية يوم 12 مايو، حسبما أفاد في بيان اليوم الأربعاء، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار وزير الداخلية اللبناني إلى أن الإجراءات الواجب اتباعها لكل من يرغب في الترشح للانتخابات التي تتضمن طلبًا بالترشح موقعًا منه ومصدقًا من كاتب عدل (الشهر العقاري)، وفق نموذج معد من قبل الوزارة، على أن يتقدم كل من يرغب بالترشح بأوراقه إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين.

آخر موعد للتسجيل في انتخابات القوائم 4 أبريل المقبل

وأكد القاضي بسام مولوي، بحسب بيانه اليوم، أنه لكل مرشح حق الانسحاب من خوض الانتخابات بموجب طلب يجري تقديمه قبل موعد الانتخابات بـ45 يومًا على الأقل، معتبرًا أنه في حال إعلان المرشح انسحابه بعد تلك المدة لا يعتد بالانسحاب.

وحدد القرار الذي أعلنه وزير داخلية لبنان موعد انتهاء التسجيل في انتخابات القوائم، في 4 أبريل المقبل، مؤكدا أنه في حال وفاة أحد المرشحين بالتسجيل في القوائم، يحق للقائمة ترشيح مكان المتوفى حتى 10 أيام من موعد الانتخابات.

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قد تعهد بإجراء الانتخابات النيابية اللبنانية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، المقررة في 21 مايو المقبل.

وتأتي هذه الانتخابات وسط تصاعد الاستقطاب بين الفرقاء السياسيين في لبنان، وبعد عدم استقرار سياسي استمر شهور طويلة، في ظل عجز عن تشكيل الحكومة.