رئيس وزراء لبنان يلوّح باستقالته بسبب تعطيل جلسات الحكومة

أكثر من شهرين مرّا على تعطيل حزب الله انعقاد جلسات الحكومة اللبنانية، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، لانتقاد تعطيل حكومته الذي لا يزال مستمراً رغم دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم أمس الإثنين، إلى ضرورة أن يجتمع مجلس الوزراء في أسرع وقت.

ميقاتي يلوح بالاستقالة بسبب تعطيل جلسات الحكومة

وكان «ميقاتي» قد لوّح بالاستقالة، قائلاً: «يجب إطلاق ورشة معالجة للأزمة في لبنان»، مضيفا: «لا خيار إلا المساهمة في مواجهة الأزمة»،وأكد رئيس الحكومة توقيعه مرسوم الانتخابات النيابية، مؤكدا أنه سيسعى لعقد الانتخابات في موعدها، وتابع: «الدستور وجد لمنع التعطيل، أنا أول الساعين لمعاودة جلسات الحكومة»K وشدد على ضرورة إقرار الموازنة والتحضير للانتخابات، وأنه لا حل إلا بالتمسك باستقلالية القضاء والشرعية الدولية، وأضاف: «إذا كانت استقالتي تؤدي للحل فلن أتقاعس عنها».

وفيما يتعلق بالشأن الخارجي، أكد ميقاتي على ضرورة الحفاظ على العلاقات مع الدول العربية والخليجية، داعيا لتفاهم داخلي من خلال الحوار بشأن السياسة الخارجية، واختتم حديثه قائلا: «يجب العودة لسياسة النأي بالنفس في لبنان».

الانقسام السياسي في البلاد يعيق الحلول في لبنان

من جهته وفي وقت سابق يوم الجمعة الماضية، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن لبنان قد يحتاج إلى 6 أو 7 سنوات حتى يستطيع الخروج من الأزمة الحالية، بينما يعيق الانقسام السياسي في البلاد، القدرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية يطلبها المجتمع الدولي حتى يقدم الدعم.

وتأتي تقديرات ميشال عون بشأن التعافي من الأزمة، على نحو غير متفائل، فيما يشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا متسارعا، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس 2020، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

تراجع سعر الليرة وارتفاع معدلات الفقر

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجيا إلى أن فقدت العملة أكثر من 85 في المئة من قيمتها، وأصبح نحو 80 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة، لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار.