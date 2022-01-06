نقيب العاملين بالنظافة: ملف «المخلفات الصناعية» مهم جدا ويوفر فرص عمل عديدة

أشاد أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف المخلفات الصناعية، توجيهه بتنفيذ أول مصنع لها، والتجهيز لعدد آخر منها في المدن الصناعية بالجمهورية.

الحد من تلوث المخلفات الخطرة

وأكد «حسن»، في بيان صحفي له، أن ملف المخلفات الصناعية هام جدا، ويوفر فرص عمل بعدد كبير وتستخدم فيه تكنولوجيا حديثة، يمكن أن تنتج وقود بديل وصناعات خاصة تكون صناعات تكميلية تفيد العملية الصناعية بهذه المناطق، ومنظومة إدارة المخلفات عامة، من حيث الأثر البيئي، وتحد من التلوث من المخلفات الخطره التي تهدد حياة الإنسان؛ نظرا لاختلافها حسب نوع الصناعة المنتجه منها، كما أشاد ببدء التنفيذ في هذا الملف إلهام من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

السيسي يوجه بتوفير مواد إدارة المخلفات

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن بتوفير جميع مصادر التمويل والمعدات المطلوبة لإدارة المخلفات في المناطق المختلفة على أعلى مستوى، إلى جانب العمل على استغلال عمليات إعادة التدوير لتلك المخلفات، لما لها من دور كبير في الحفاظ على البيئة، كما أنها توفر ظروف معيشية وصحية آمنة للمواطنين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أطلع على جهود الدولة في التعامل مع هذا الملف، وبالأخص طرق التعامل مع مخلفات الرخام والجرانيت، في المناطق الصناعية والحرفية العاملة في هذا القطاع، كما حرص على متابعة الموقف التنفيذي الراهن لإنشاء مصنع من أجل إعادة تدوير مخلفات المصانع، الصلبة والسائلة منها، في منطقة «شق الثعبان»، من أجل الحفاظ على البيئة وتحسينها، إلى جانب تحقيق مردود اقتصادي.