صيدلة حلوان تنظم ندوة بعنوان «دور الجامعة في إدارة المخلفات»

نظمت كلية الصيدلة بجامعة حلوان ندوة حول «دور الجامعة في إدارة المخلفات» تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وبحضور الدكتورة ابتسام حماد مستشار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتحدث في الندوة الدكتور خالد شاهين مدير إدارة البحوث والتطوير بجهاز إدارة المخلفات في وزارة البيئة.

كيفية إدارة المخلفات داخل الجامعة

وتناولت الندوة كيفية إدارة المخلفات داخل الجامعة وتحقيق أعلى استفادة منها مع تطوير المظهر الحضاري داخل الجامعة ونشر ثقافة التدوير بين منتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس، وأشرفت على تنظيم الندوة الدكتورة فتحية الشرقاوي الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية والدكتورة هناء بسكالس المدرس بقسم الكيمياء الحيوية.

صيدلة حلوان: إدارة المخلفات بشكل احترافي تسهم في تعظيم قيمتها الاقتصادية

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، اهتمام جامعة حلوان بنشر ثقافة تدوير المخلفات من أجل تحقيق إدارة مستدامة لموارد الجامعة وفي إطار دور الجامعة في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة، أن إدارة المخلفات بشكل احترافي تسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه المخلفات من جهة، ومن جهة أخرى تسهم في تخلص أمن من هذه المخلفات ما ينعكس على مجابهة التغيرات المناخية وخفض الارتفاع المستمر في درجة حرارة الأرض من خلال خفض الانبعاثات وتحسين البصمة الكربونية.