تعرف على المواعيد النهائية للاشتراك في مهرجان إبداع 10 لموسم 2022

قررت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، مد مواعيد تسلم الاعمال الخاصة بسابقات مهرجان إبداع للموسم العاشر، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية، لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، للعام الدراسي 2021 - 2022.

الإقبال الكبير على المشاركة في المسابقات وراء قرار التمديد

وأرجعت الوزارة، أسباب قرارها بمد مواعيد تسلم الاعمال الفنية والأدبية والعلمية، إلى الإقبال الكبير على الاشتراك بمسابقات مهرجان إبداع 10.

« الوطن » تستعرض الجدول النهائي لمواعيد تسلم الأعمال من الطلاب بعد مدة فترة قبول استلام الاعمال ، والتي حصلت على نسخة منه من الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، المسؤولة عن تنظيم مهرجان إبداع، على النحو التالي:

- 13 يناير 2022 آخر موعد لاستلام الأعمال في مجالات «الشعر – الرواية - القصة القصيرة - التأليف المسرحي - الدوري الثقافي - الابتكارات العلمية - المبادرات المجتمعية - الإنشاد الديني والترانيم - الفنون الشعبية».

جوائز المهرجان قيمتها 5 ملايين جنيه لجميع المسابقات

- 16 يناير 2022 آخر موعد لاستلام الأعمال في مجالات «الأفلام القصيرة – المراسل - العروض المسرحية - المسرح الغنائي والاستعراضي».

- 20 يناير آخر موعد لاستلام الأعمال في مجالات «الغناء الجماعي والفردي - العزف الجماعي والفردي».

- 13 يناير آخر موعد لاستلام الأعمال الفنية التشكيلية على «CD».

- 24 يناير آخر موعد لاستلام الأعمال الفنية بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

أهم المعلومات عن مهرجان إبداع الموسم العاشر

- تصل قيمة جوائز المهرجان في جميع المسابقات 5 ملايين جنيه.

- من أهم شروط الإنشاد الديني ما يلي:

1- الفريق الجماعي لا يقل عن 4 أفراد، ولا يزيد عن 7.

- تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بـ3 متسابقين في الإنشاد الفردي، ومثلهم في الترانيم الفردي.

- لا تزيد مدة الفقرة الجماعية عن (10) دقائق .

أما مجال الغناء فتتضمن أهم شروطه ما يلي:

شروط تحكيم مجال الغناء الجماعي والفردي جائزة «محمد القصبجي»

- يقدم فريق الغناء الجماعي مقطوعة غنائية للملحنين الآتية أسماؤهم أو أحد منهم: «محمد القصبجي – محمود الشريف – حلمي بكر – خالد الأمير – صلاح الشرنوبي – رياض الهمشري»

-لا تزيد المقطوعة عن 10 دقائق.

- يشارك فريق الغناء الجماعي بعدد 3 متسابقين في الغناء الفردي بأغنية لأحد الملحنين السابق ذكرهم، ويسمح لكل منهم بالغناء بحد أقصى 3 دقائق للأغنية الواحدة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية.

شروط تحكيم مجال الابتكارات العلمية

- أن يكون طالبا مقيدا في العام الدراسي الحالي 2021/2022، ولا يزيد عمره عن 27 سنة.

- يقدم المتسابق مقترح علمي عن المشروع لا يزيد عن 4 صفحات شاملة الصور التوضيحية.

- لا يزيد عدد المتسابقين في الفريق الواحد عن 3 طلاب/ طالبات.

- تشارك كل جامعة/ معهد/ أكاديمية بـ4 ابتكارات بحد أقصى، علما بأنه ستصفى الابتكارات المتقدمة للمشاركة في المرحلة النهائية، التي ستحصل على نسبة أكثر من 65%.

- لا يسمح بمشاركة الطالب/ الفريق في أكثر من مشروع نهائيا.

- لن يلتفت إلى المشروعات المتقدمة بدون نموذج أولي يعمل بكفاءة.