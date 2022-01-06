حظك اليوم الخميس 6-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تعد الأبراج من أكثر الأشياء التي يحرص العديد من محبي علم الفلك على متابعتها، وتنقسم الأبراج التي يبلغ عددها 12 برج إلى 4 أقسام، وتشمل تلك الأقسام «أبراج مائية، هوائية، ترابية، نارية».

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في المجال الترفيهي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 6-1-2022 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.. لا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحمل 6-1-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وابتعد عن الزهو بنفسك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 6-1-2022 على الصعيد المهني

المريخ بمنزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.

حظك اليوم برج الثور 6-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أفكار ونشاطات وأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-1-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس بمنزل العمل ورغم شعورك بالتشوش تميل لدراسة مشروع يهمك، فقط من المهم أن تنتبه.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-1-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في مواجهة برجك مما يضع عليك ضغطا ومسئوليات وعليك بالتماسك والحفاظ على حقوقك.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 6-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك مرنا، وتستطيع أن تحقق فائدة ترجوها.

حظك اليوم برج السرطان 6-1-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يعدك الفلك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 6-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لتنمية أعمال وأملاك، ومن السهل أن تحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك القادمة.

حظك اليوم برج الأسد 6-1-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحب يسلط الضوء على المشاعر ويمنحك طاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 6-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يضع العراقيل في طريقك، لا تتسرع وانتبه لحقوقك واعتمد اللباقة.

حظك اليوم برج العذراء 6-1-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا ترفض الحوار مع شريك حياتك وكن متفهما.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 6-1-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل.. تبدو اليوم نشيطا وتحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.

حظك اليوم برج الميزان 6-1-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد داعمان ويمنحانك استعدادا للاقتراب ممن حولك، وتجتهد بجد لتتغلب على المعوقات مع من تحب أو مع شريك الحياة.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 6-1-2022 على الصعيد المهني

تصر اليوم على إنجاز أعمالك، وتتصرف بصورة إيجابية وتتألق نشاطا وحيوية.

حظك اليوم برج العقرب 6-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير اليوم عما بداخلك من رومانسية، لكن بصورة عملية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 6-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، ومن المهم اليوم ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك.

حظك اليوم برج القوس 6-1-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب اليوم إثارة المواضيع الحساسة مع الأحباب والأهل والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 6-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء وتؤثر اليوم فيمن حولك.

حظك اليوم برج الجدي 6-1-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للخوض في جدال مع الأحباب أو الأهل والهدف من ذلك التعاون والتكامل.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 6-1-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا للقيام بأعمال أو تجارة أو مقارنة سلع، بشرط أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الدلو 6-1-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد داعمان ويجعلانك مشرقا وأكثر ميلا لإصلاح علاقةٍ ما.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 6-1-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يجعلك لامعا، ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.

حظك اليوم برج الحوت 6-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تبدو اليوم منطلقا وساحرا، وتتواصل جيدا مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.