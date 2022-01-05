حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5-1-2022 مهنيا وعاطفيا

تتميز امرأة برج الحوت بأنها لديها قلب حنون وعطوف، يحمل في داخله الكثير من الحنان، كما أنها تحب أن تكون محل اهتمام كبير من شريك حياتها، كما أنها مرهفة الحس والمشاعر بشكل كبير.

تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

اليوم ليس مناسبا للظهور والغد يحمل لك الأفضل، ومع ذلك تنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

ما زال القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك أن تكتم أخبارك الشخصية وراقب الأجواء في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.