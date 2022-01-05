حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5-1-2022 مهنيا وعاطفيا

معروف عن مولود برج الدلو أنه شخصية مستقلة، يحرص دائمًا على أن يكون متحرر من القيود، وبالرغم من ذلك، فهو يحب عائلته بشكل كبير، يحرص على توفير الجو الأسري المناسب لأطفاله.

تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر ما زال في برجك ويساعدك أن تسيطر اليوم من خلال مواقف ومجالات مميزة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

تتعامل بلياقة وتحسن التصرف مع من تحب مما يجعلك ساحرا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.