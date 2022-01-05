حظك اليوم الأربعاء 5-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم من أهم الكلمات البحثية التي يتابعها الكثيرين بشكل يومي، خاصة وأننا في بداية العام الجديد 2022، إذ يرغب البعض في معرفة ما هو تأثير الكواكب، وحركة النجوم على طاقتهم، وحالتهم النفسية.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 5-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمنحك وقتا مناسبا، لعقد صفقات تجارية أو لوضع خطط مستقبلية مربحة.

حظك اليوم برج الحمل 5-1-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد داعمان ويجعلانك أكثر انفتاحا.. تتبلور شخصيتك وتظهر بصورة أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 5-1-2022 على الصعيد المهني

ما زالت الأفلاك تنصحك بألا تترك نفسك للتشوش يتحكّم في سلوكك ويؤخرك.

حظك اليوم برج الثور 5-1-2022 على الصعيد العاطفي

لا تبالغ اليوم في طلباتك وتمردك كي لا تتسبب في خسارة من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك مكاسب وانتصارات، ويعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع البعض.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تعيش اليوم انسجاما مع من حولك، وتشعر بسعادة في تواجدك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 5-1-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يجعلك ملهما، وقد تجد رأسك يذخر بأفكار تحقق من خلالها مكاسب بما هو متاح من إمكانيات.

حظك اليوم برج السرطان 5-1-2022 على الصعيد العاطفي

تميل للتعاون مع من حولك، وتبدو أكثر استعدادا لبناء علاقات قوية تجمعك بمن تحبهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 5-1-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. حاول أن تبقى هادئا وفي نفس الوقت انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 5-1-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب منك استعدادا للعطاء والتسامح.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 5-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا ومرونة وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج العذراء 5-1-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم شعورك بالتشوش وابحث عن وسيلة هادئة للتفاهم والتواصل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 5-1-2022 على الصعيد المهني

تتمتع اليوم بنظرة أشمل للأمور وتجذبك طموحات وآمال مختلفة.

حظك اليوم برج الميزان 5-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بالرغبة في دعم ومشاركة من تحبهم في أهدافهم وأحلامهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 5-1-2022 على الصعيد المهني

قد تكون اليوم بحاجة للعمل بدقة، واستحضار روح التعاون والتسامح مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج العقرب 5-1-2022 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر معاكسا.. حاول أن تتفادى صدامات عنيفة مع الأهل والأقارب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 5-1-2022 على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل العلاقات والوقت مثالي لعقد لقاءات مهنية واجتماعية وتوطد صلاتك بالبعض.

حظك اليوم برج القوس 5-1-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في برجك يمنحك طاقة عاطفية تدفعك نحو الاهتمام بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 5-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت، ومن المهم أن تتأنى في خطواتك، وأن تعمل بدقة.

حظك اليوم برج الجدي 5-1-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بعدم التسرع في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 5-1-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك ويساعدك أن تسيطر اليوم من خلال مواقف ومجالات مميزة.

حظك اليوم برج الدلو 5-1-2022 على الصعيد العاطفي

تتعامل بلياقة وتحسن التصرف مع من تحب مما يجعلك ساحرا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 5-1-2022 على الصعيد المهني

اليوم ليس مناسبا للظهور والغد يحمل لك الأفضل، ومع ذلك تنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان.

حظك اليوم برج الحوت 5-1-2022 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكتم أخبارك الشخصية وراقب الأجواء في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.