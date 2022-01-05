توزيع 2500 عبوة «أرز بلبن» على أهالي كفر الشيخ ضمن مبادرة «دفي نفسك»

وزّع عدد من شباب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، 2500 عبوة «أرز بلبن» بالمجان، على أهالى بيلا، ضمن مُبادرة «دفِّى نفسك»، التي انطلقت مُنذ أسبوعين، لتوزيع وجبات ومشروبات «شوربة العدس» و«البليلة» و«حمص الشام» بالمجان على المواطنين، وذلك لتدفئتهم في ظل موجة البرد الشديدة، التي تمُر بها مصر.

وقال الدكتور محمود عثمان، أحد المُشاركين في مُبادرة «دفِّى نفسك»، في بيان له، إنه تم توزيع 2500 عبوة «أرز بلبن» على المواطنين بمدينة بيلا، عقب صلاة المغرب، من خلال المطبخ الخيري المُقام بجوار مسجد المرسى ببيلا، بعد تبرع بعض مُحبي الخير بمُستلزمات «الأرز بلبن» كصدقة جارية على أرواح موتاهم.

وأوضح «عثمان»، أن عددا من الشباب المُتطوعين المُشاركين في المُبادرة بدأوا تجهيز «الأرز بلبن»، بالتعاون مع أحد الطهاة المُحترفين مُنذ الصباح الباكر، وتم وضعها في عبوات مُخصصة لذلك، وتوزيعها على المواطنين المُترددين على شارعي «الجمهورية» و«الثورة»، اللذين يعدّان من أهم شوارع مدينة بيلا.

توزيع «الأرز بلبن» على المواطنين

وأضاف «عثمان»، أنه تم اختيار «الأرز بلبن» باعتباره واحداً من أشهى الحلوى الشرقية في المطبخ المصري، والطبق المُحبب لدى كثيرين ممن يُقبلون على تناوله بين الوجبات لمذاقه الحلو، إلى جانب إمكانية تناوله ساخناً وبارداً، ما يجعله دائم الوجود على المائدة، فضلاً عن سهولة تحضيره، وعمله على تدفئة الجسم في ظل الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة، لافتاً إلى أن «الأرز بلبن» يتكون من الأرز المصري، والحليب، والسكر، والكريم شانتيه، واللبن البودرة.

وأكد «عثمان»، أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية توزيع أكثر من 15 ألف علبة «شوربة عدس» بالمجان، على المواطنين ضمن مُبادرة «دفِّى نفسك»، التي انطلقت في مدينة بيلا مُنذ أسبوعين، وذلك لمُواجهة الصقيع، كما تم أيضاً توزيع 6 آلاف علبة «بليلة» مُنذ انطلاق المُبادرة، بالإضافة إلى توزيع 2000 عبوة من مشروب «حمص الشام» يوم الخميس الماضى، مُشيراً إلى استمرار المُبادرة طوال فصل الشتاء، لإدخال السرور على قلوب المواطنين، ومُساعدتهم في عملية التدفئة من برودة الطقس الشديدة.

مبادرة «دفى نفسك» تشهد اقبالا متزايدا

وتابع «عثمان»، أن مُبادرة «دفِّى نفسك» حظيت بدعم كبير من الأهالي في مدينة بيلا مُنذ اليوم الأول للمُبادرة، ولا يزال هناك إقبال مُتزايد من الأهالي على المُبادرة، مُنوها بأن هناك العديد من الأشخاص الذين يمدونهم بكافة المكونات والأدوات التي يستخدمونها في طهي المأكولات والمشروبات الخاصة بالمُبادرة، كنوع من أنواع المُساعدة أو الصدقة الجارية، لتوزيعها على المارة دون التمييز بين غني وفقير.

يُذكر أن مجموعة من شباب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، أطلقوا مُبادرة خيرية تحت عنوان «دفِّى نفسك»، لتوزيع وجبات «شوربة العدس» و«البليلة» و«حمص الشام» على الأهالي مجاناً، لمُواجهة الصقيع، وذلك طوال فصل الشتاء.