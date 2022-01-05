نائب بنك ناصر يكشف تفاصيل التعاون مع «حياة كريمة» لدعم الأكثر احتياجا

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب ببنك ناصر الاجتماعي، إن البنك سيتيح تمويل ودعم أصحاب المشروعات المختلفة، المشاركين في مبادرة حياة كريمة، ويمكن للشخص أن يرسل فكرته لكي يتم الموافقة عليها، لأن الهدف الأساسي هو تحقيق هدف الدولة في التنمية الشاملة وإحياء الطبقة المتوسطة.

الدولة تسعى لتطبيق الشمول المالي لمختلف الفئات

وأضاف «عشماوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم، أن كل مركز في مصر، لديه نشاط معين، وسيتم التركيز على تطويره، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق الشمول المالي، وإعطاء الأفراد كارت ميزة.

إطلاق مبادرة قريبة للأطفال الأيتام

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب ببنك ناصر الاجتماعي، أنه سيجري إطلاق مبادرة مستقبلنا أولادنا، من أجل دعم الأطفال الأيتام، وسيتم فتح حساب بنكي لهم، من أجل دعمهم، ويمكن التبرع على الحساب، ولن يتم التصرف في هذا الحساب، إلا بعد وصول الطفل عمر 18 سنة، لكي يبدأ حياته بجانب تأهيله مهنيا، قبل خروجه من دار الأيتام.

توقيع اتفاقية بين بنك ناصر ومؤسسة حياة كريمة

ووقع اليوم، بنك ناصر الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين البنك ومؤسسة حياة كريمة من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا، ويسعى التعاون من أجل تمكين وخلق فرص عمل أكثر، وسيتم فتح حساب لمبادرة حياة كريمة من أجل تلقي التبرعات المالية للمبادرة.