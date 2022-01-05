«حياة كريمة» تكشف مستجدات عمل المبادرة بقنا: وحدة صحية جديدة

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، مستجدات وحجم الإنجاز للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة قنا مركز أبوتشت، إذ وصلت نسبة الإنجاز بالوحدة الصحية بالشيخ حسين 95%، أما بالنسبة لمستشفى أبو تشت العام بالمركز، الذي كان متوقفا العمل به، فحاليا في المراحل النهائية من أعمال الإحلال والتجديد، واستلام المستشفى أصبح قريبا، خصوصا بعد دخوله مظلة مبادرة «حياة كريمة».

مكونات مستشفى أبو تشت العام

- 118 سرير.

- 4 غرف عمليات كبري.

- 36 ماكينة غسيل كلوي.

- 36 حضانة.

- 8 أسرة عناية مركزة.

- 8 إفاقة.

- 5 معامل.

- 3 صيدليات مركزية.

دخول المستشفى منظومة التأمين الصحي الشامل حياة كريمة

ودخل المستشفى منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن مظلة حياة كريمة، أما على الجانب الآخر في مركز دشنا، بقرى فاو قبلي والصبريات، فاو بحري، يجري عمل الآتي:

1- مجمع خدمات المواطنين، فجاري أعمال التشطيب النهائية.

2- المجمع الزراعي بالصبريات، جاري أعمال التشطيب.

3- إنشاء 3 مراكز شباب بالثلاث قرى وجاري الأعمال الإنشائية والصيانة والتطوير.

توقيع برتوكول تعاون بين حياة كريمة وبنك ناصر اليوم

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنه جرى توقيع برتوكول تعاون، مع مؤسسة «حياة كريمة» برئاسة آية القماري رئيس مجلس أمناء المؤسسة؛ لتعزيز ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح «عشماوي»، في بيان صحفي، اليوم، أن البنك يوفر الخدمات المصرفية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات المستهدفة، من خلال توظيف رأس المال ليكون في خدمة كل المواطنين، لتحقيق التنمية الشاملة باستحداث العديد من البرامج الائتمانية، التي تركز على التمكين الاقتصادي سواء للمرأة، من خلال مبادرة مستورة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، أو الشباب من خلال تعزيز مبادرات التوظيف والتمويل المتوسط والمتناهي الصغر، مثل مبادرات النقل التشاركي أو مبادرات التعليم الفني المختلفة.