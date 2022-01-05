بروتوكول تعاون بين بنك ناصر و«حياة كريمة» لتوفير فرص العمل

وقع محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والعضو المنتدب، وآيه القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بروتوكول تعاون في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز إجراءات الحمایة الاجتماعية بمفهومها الشامل والذي يتضمن حمایة وتمكين وخلق فرص عمل تحت مظلة الشمول المالي.

وقال عشماوى في بيان له، إن حياة كريمة هي فلسفة الحكم الحالي، وليس مجرد مبادرة تعبر عن منهجية المرحلة وهي توفير جودة الحياة للمواطن، وسكن كريم وصحة وتعليم، وثقافة وبينية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة، مما يساعد على بناء الإنسان وإعادة هيكلة التركيبة الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الطبقة المتوسطة وتقويتها ودعمها.

تعزيز مبادرات التوظيف والتمويل المتوسط والمتناهي الصغر

وأوضح عشماوي أن بنك ناصر يوفر الخدمات المصرفية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة الفئات المستهدفة من خلال توظيف رأس المال ليكون في خدمة كافة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة باستحدث العديد من البرامج الإئتمانية، التي تركز على التمكين الاقتصادي سواء للمرأة من خلال مبادرة «مستورة» بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وتمكين الشباب بتعزيز مبادرات التوظيف والتمويل المتوسط والمتناهي الصغر مثل مبادرات النقل التشاركي.

وأكد بنك ناصر أنه يتم دعم مبادرات التعليم الفني المختلفة، بجانب مساهمة البنك في شركة المصريين والتي تعتبر من أوائل الشركات التي أنشئت بغرض تنفيذ الأعمال اللوجيستية تحقيقا لأهداف الدولة لتقديم خدمات النقل والتسويق والمبيعات وتنفيذ المشروعات .

توجيه عوائد شهادات زاد الخير للتبرعات

وأوضح عشماوي، أنه وفقاً للاتفاق فإن بنك ناصر الاجتماعي سيفتح حسابا رئيسيا للمؤسسة بالبنك لتلقي التبرعات والهبات والوصايا والمنح المقدمة لصالح نشاط وأهداف المؤسسة.

وأضاف أنه سيجري إتاحة شراء شهادات زاد الخير وتوجيه عوائدها لصالح التبرعات المالية للمؤسسة، حيث سبق وطرح البنك الشهادة والتي أجيزت من دار الإفتاء المصرية بالفتوي رقم 348 لسنة 2020.

فتح حسابات استثمارية بأسماء الأيتام ضمن المشروع القومي للادخار الاجتماعي

وقالت آيه القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إنه سيتم فتح حسابات استثمارية بأسماء الأطفال الأيتام ضمن المشروع القومي للادخار الاجتماعي «أولادنا مستقبلنا، بنت الملك»، وفقا للكشوف المرسلة من المؤسسة ويكون فتح الحسابات من خلال جميع فروع البنك المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية وفقا للقواعد المصرفية المتبعة في هذا الشأن.

تمكين ذوي الهمم في قرى حياة كريمة

وأوضحت القماري أنه سيتم العمل على تمكين ذوي الهمم في القرى المستهدفة، من خلال جميع الوسائل التي تعيد دمجهم في المجتمع وجعلهم قادرين على العمل وتمكينهم اقتصادیا.

وأشارت إلى توفير فرص العمل للفئات المستهدفة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتمكينهم اقتصاديا لتحويلهم من متلقي دعم إلى طاقات منتجة، وفقا للبحوث والدراسات والترشيحات الميدانية المقدمة من المؤسسة والقواعد المصرفية المعمول بها بالبنك وإتاحة تمويل المشروعات المجمعة -حضانات الأعمال الصناعية والحرفية.

قاعدة بيانات مشتركة وخارطة عمل

وأشار عشماوي إلى أنه سيتم تكوين قاعدة بيانات مشتركة بين الطرفين ووضع خارطة عمل لتحقيق نطاق وأهداف البروتوكول، من خلال أعمال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة وبنك ناصر الاجتماعي ولجان الزكاة التابعة لإشراف البنك والمنتشرة في كافة ربوع الجمهورية ويبلغ عددها 3327 لجنة.