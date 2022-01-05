رئيس الإنجيلية يشكر الرئيس: نشهد تغيرات كبيرة منذ توليه المسؤولية

ترأس الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، احتفالات الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، من كنيسة قصر الدوبارة، بحضور أحمد الأنصاري أمين رئاسة الجمهورية، مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجموعة من كبار رجال الدولة، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدبلوماسيين والإعلاميين، وممثلي الأزهر الشريف والشخصيات العامة.

العمل على التنمية الشاملة والمستدامة

وتقدم رئيس الطائفة بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل ما يبذله من مساعٍ جادة في خدمة مصر، مؤكدا أن مصر منذ تولي الرئيس المسؤولية، تشهد تغيرات كبيرة في مختلف المجالات والأصعدة، وتسعى الدولة بأكملها في إطار هذه الرؤية، نحو العمل على التنمية الشاملة والمستدامة، انطلاقا من مفهوم شامل لحقوق الإنسان، ويهتم في المقام الأول بتحقيق حياة أفضل للمواطن المصري.

حياة كريمة تعد أيقونة الخير

وأضاف: «لقد رأينا وشاركنا مع مؤسسات الدولة في المبادرات التنموية الكبيرة، مثل مبادرة حياة كريمة، التي تعد أيقونة الخير في مصر، لتغيير حياة ملايين المواطنين»، متابعا: «أشكر الرئيس السيسي أيضا، على مواقفه الإنسانية المتعددة، ومن أهمها دعم ذوي الهمم، وهو ما يعكس إيمانه الراسخ بقيم المواطنة والمساواة».

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية، أن كل هذه الخطوات الكبيرة، تشير وبقوة إلى حالة استقرار البلاد، وانطلاقها بخطى ثابتة نحو المستقبل، فجاء في هذا السياق القرار التاريخي، بإلغاء مد حالة الطوارئ، في خطوة تعكس ما تحقق على أرض الواقع في مصر.

وقال زكي، إن عظمة مصر وحضارتها، تجلت في أبهى صورها في احتفالات نقل المومياوات وطريق الكباش، فاستدعت مصر أمجاد ماضيها، وربطتها بحاضرها، الذي تسعى فيه إلى مستقبل مشرق.

واختتم: «في هذا السياق، أشكر الدولة المصرية على تخصيص قطعة أرض وبناء كنيسة الأقصر الإنجيلية، التي ستفتتح خلال أيام قليلة، بديلة لموقع الكنيسة السابق في طريق الكباش، ونثق أن خطوات أعظم ستتخذها مصر، ونرى ملامح المستقبل المشرق، بإرادة وعمل كل المصريين».