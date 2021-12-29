الكنيسة تعتذر عن استقبال المهنئين في احتفالات عيد الميلاد

يستعد الأقباط إلى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، بعد أن أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عودة الاحتفالات بعيد الميلاد إلى كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية.

الكنيسة تكتفي بصلوات عيد الميلاد

وأعلنت كاتدرائية ميلاد المسيح عن عدم استقبال المهنئين قائلة «نظرًا لاستمرار حالة انتشار فيروس كورونا المستجد مع تحوراته الجديدة، فسوف نكتفي في الكنيسة القبطية بصلوات القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الاعتذار عن عدم استقبال المهنئين صباح يوم العيد».

الإجراءات الاحترازية في احتفالات عيد الميلاد

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد حذر في وقت سابق من الاختلاط والتزاحم، وذلك بالالتزام بكل الإجراءات الصحية الهامة.

البابا يحذر من التزاحم في احتفالات عيد الميلاد المجيد

وتابع: «علينا في فترة الأعياد المقبلة، وكثرة الخروج، بأن نلتزم بكل الإجراءات الاحترازية الضرورية، وربنا يشفي المصابين ويحافظ على صحة الجميع».

البابا يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد هنئ بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والذي تحتفل به عدد من الكنائس المسيحية اليوم، زار البابا صباح اليوم مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بكوبري القبة، وبرفقته وفد كنسي، واستقبله غبطة البطريرك ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية وبعض الكهنة، وسعد الأنبا إبراهيم بزيارة قداسة البابا تواضروس وتهنئته، وقال: «أنها فرحة اشتقنا إليها حيث غابت لقاءات التهنئة الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد».