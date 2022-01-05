بريد الوطن.. أغلقوا فتحة تجميع الكابلات فى ديروط يا مسئولى مصلحة التليفونات

فى ظل عدم وجود رقابة على مثل هذه الغرف من شركة الاتصالات، تم منذ أيام سرقة غطاء غرفة تجميع كابلات التليفونات الأرضية الكائنة بتقاطع شارع الإمام الحنفى مع شارع الإسماعيلية بتقسيم أبوجبل قبلى - ديروط، حيث إنها من المواد المعدنية التى يمكن بيعها للحصول على الأموال، وللأسف لم يتحرك أحد من المسئولين المعنيين بمصلحة التليفونات لوضع غطاء بديل له، وبالتأكيد سوف تتسبب هذه الفتحة فى سقوط كثير من الضحايا بها سواء أطفال أو شباب أو كبار السن، وإذا سقط أحدهم -لا قدر الله- فلن يخرج سليماً، أناشد السادة المسئولين عن مصلحة التليفونات بديروط اتخاذ اللازم.

عن الأهالى: يوسف القاضى

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