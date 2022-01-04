بريد الوطن.. انقل الباعة الجائلين بعيداً عن محطة المحلة يا محافظ الغربية

محطة سكك حديد المحلة الكبرى تم تطويرها وصرف الملايين عليها، وتم بذل مجهود كبير من القائمين على هذا التطوير ليبدو الشكل جميلاً، لكن الحلو لا يكتمل، فإن ميدان المحطة من الخارج غير لائق لمسافرى داخل أو خارج المدينة، فهو سيئ للغاية وغير حضارى، لكثرة الباعة الجائلين فيه، غير ذلك مداخل الميدان الرئيسية مغلقة بسور حديدى، ما يجعلنا نسأل: لماذا لم يكتمل التطوير؟ نناشد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، التدخل فى هذا الأمر، وتوجيه المسئولين فى الإدارة المحلية، لنقل الباعة الجائلين من أماكن تجمعهم إلى مكان آخر، من أجل الحفاظ على مظهر حضارى جميل يليق بمدينة المحلة الكبرى.

مصطفى عبدالغنى الششتاوى - المحلة الكبرى

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