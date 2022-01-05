بريد الوطن.. ميلاد السلام والفرح والخلاص

«المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة».. (لوقا 2: 14). تهنئة قلبية خالصة لجميع المسيحيين بمصر والعالم، وكذلك كل الشعوب، بعيد الميلاد المجيد، بالرغم من مخالفة الإنسان الأول لوصية الله واستحق الموت والانفصال عنه، فإن الله بفائق وفيض محبته للإنسان أخذ صورتنا متجسداً مولوداً من العذراء مريم، حتى يفهم ويثق الإنسان بأن هذا الحدث هو المطلوب، لأنه لا يمكن أن يعود الإنسان لرتبته الأولى إلا من إنسان يولد دون زرع بشر، لأن الإنسان الأول عقوبة الموت كانت عليه سارية، لكن بميلاد المسيح أحدث تغييراً للتاريخ، وهذا لأنه أعاد للإنسان صورته الأولى وتصالح السمائيون مع الأرضيين، وتحققت نبوءات الأنبياء، وأيضاً كان للميلاد شهود عاشوا الحدث، فقد ظهر ملاك الرب لرعاة غنم كانوا ساهرين، فقال‏ ‏لهم‏ ‏الملاك‏: «‏لا تخافوا، ‏ ‏ها‏ ‏أنا‏ ‏أبشركم‏ ‏بفرح‏ ‏عظيم‏ ‏يكون‏ ‏فرح‏ ‏الشعب‏ ‏كله‏: ‏ولد‏ ‏لكم‏ ‏اليوم‏ ‏مخلص‏ ‏فى‏ ‏مدينة‏ ‏داود‏ ‏وهو‏ ‏المسيح‏ ‏الرب» (‏لوقا ‏2: 8-12).

فإن كان الرعاة يسهرون ويحرسون أغنامهم وهم فى الخلاء، وهم ممثلو الشعب ليكونوا شهوداً للميلاد، إلا أن المسيح أتى راعياً للبشر، يهتم بكل أمور حياتهم الجسدية والروحية، ويحميهم من الذئاب، فى العهد الجديد حينما قال الرب: «أَنَا هُوَ الرَّاعِى الصَّالِحُ، وَالرَّاعِى الصَّالِحُ يَبْذِلُ نَفْسَهُ عَنِ الْخِرَافِ». (يو 10: 11). ثم نجد من شهود الميلاد الحكمة والحكماء متمثلين فى المجوس الذين قادهم نجم غير عادى بل هو مخصص لقيادتهم فى رحلتهم سجدوا وقدموا هداياهم.

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

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