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محمود مسلم

بريد الوطن.. ساكن

كتب:

بريد الوطن
08:21 م | الأربعاء 05 يناير 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

ساكن جوه القلب يا حزنى

إمتى تهاجر؟

لابِدْ ليه ومعشش فيه؟

سيب الشمس تخش لقلبى

والأفراح تدخل تداويه

قاطع النور والميّه يا حزنى

سيب الضوء يدخل يحييه

ارحل يلَّه وسافر بدرى

فرح الدنيا هيرجع ليه

سامح لطف الله

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