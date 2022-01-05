بريد الوطن.. ساكن

ساكن جوه القلب يا حزنى

إمتى تهاجر؟

لابِدْ ليه ومعشش فيه؟

سيب الشمس تخش لقلبى

والأفراح تدخل تداويه

قاطع النور والميّه يا حزنى

سيب الضوء يدخل يحييه

ارحل يلَّه وسافر بدرى

فرح الدنيا هيرجع ليه

سامح لطف الله

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com