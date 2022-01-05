البنك المركزي يعلن تراجع الدين الخارجي إلى 137.42 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري مساء اليوم، تراجع حجم الدين الخارجي إلى نحو 137.4 مليار دولار، حتى نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2021-2022.

وأكد «المركزي» عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، أن الدين الخارجي تراجع من 137.85 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام المالي 2020-2021 إلى نحو 137.42 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بواقع 439 مليون دولار.

انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 2.39 مليار دولار

وأشار إلى انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 2.39 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي الجاري، المنتهي في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ3.08 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر 2020، بنسبة انخفاض قدرها 22%.

وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم أيضا، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولة بالعملة الأجنبية إلى نحو 40.934 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر الماضي، بعدما أعلن في وقت سابق ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لديه من 40.849 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي، إلى 40.909 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2021.

أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 2022

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أولى اجتماعات العام الجديد 2022، للبت في أسعار الفائدةن في الثالث من شهر فبراير المقبل، في ظل ترقب مجتمعات الأعمال المصرية وأسواق المال المحلية، وسط تقلبات حادة في الأسعار وسط موجات تضخمية عالمية نتيجة أزمة تواجه سلاسل الإمداد ونقص المعروض بعد فتح الاقتصاديات العالمية بشكل مفاجئ، بعد فترة كبيرة من الإغلاق نتيجة التداعيات السلبية الاقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا العالمية.

وجمعت وزارة المالية أمس الثلاثاء، من خلال البنك المركزي المصري، نحو 39 مليار جنيه، بعدما طرحت حزمة من أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، الذي وصل خلال موازنة للعام المالي 2021-2022 نحو 435 مليار جنيه.