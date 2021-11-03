«المركزي»: صافي الاحتياطي النقدي بلغ 40.85 مليار دولار بأكتوبر 2021

أعلن البنك المركزي المصري، وصول صافي الاحتياطي النقدي إلى 40.85 مليار دولار أمريكي، بنهاية أكتوبر 2021.

وبحسب بيان البنك المركزي، فإن احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.825 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، بنحو 153 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ في نهاية أغسطس الماضي نحو 40.672 مليار دولار.

وكان البنك المركزى، أعلن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت خلال الفترة «يناير.. يوليو 2021»، ارتفاعا بمعدل 10.2% بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 18.7 مليار دولار «مقابل نحو 17.0 مليار دولار خلال الفترة يناير.. يوليو 2020».