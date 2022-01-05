«اتحاد الصناعات»: الدولة لا تزاحم القطاع الخاص وهناك توجيهات بالتنسيق

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الدولة لديها أهداف معلنة، على رأسها زيادة التشغيل في ظل وجود عدد كبير من المواليد، وتحتاج مصر تشغيل مليون عامل سنويا، وهذا رقم صعب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مبينا أن القطاع الخاص يقود الاقتصاد في الوقت الحالي، لكن الدولة تعمل على مشروعات خدمية كبيرة، يجري جني نتائجها على مدى أبعد.

الدولة لا تزاحم القطاع الخاص

وأضاف «البهي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم، أن الدولة لا تشارك ولا تزاحم القطاع الخاص، لأنها تنفذ مشروعات مثل حياة كريمة، وهي مشروعات الإنفاق عليها ضعف الموازنة العامة للدولة، وتحقق أرباح الدولة بشكل معين، بعد أن كان يجري السؤال على زيادة نسبة الضرائب في ميزانية الدولة، التي تصل إلى 75% منها.

19 غرفة تنسق بين الحكومة والقطاع الخاص

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن اتحاد الصناعات يضم 19 غرفة، وينسق مع الحكومة في وضع أراء في القوانين المتعلقة بالحالة الاقتصادية، ويجري العمل أفقيا لتنشيط عدة قطاعات مختلفة، وتسعى الدولة إلى تشبيك القوة مع الاتحاد الإفريقي في الكوميسا، وإنشاء وزير المالية وحدة خاصة لضبط العقود بين القطاع الخاص والحكومة، بعد وجود قضايا تحكيم قدمها القطاع الخاص ضد الدولة وكسب، مبينا أن هذا التوجيه جاء بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تخفيف وجود عقوبات على الدولة، من بعض شركات القطاع الخاص لذا يجري التنسيق بشكل أفضل.