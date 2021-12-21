اتحاد الصناعات: برامج دعم فني لشركات القطاع الغذائي ضمن «شباب الأعمال»

أطلقت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، فعاليات المرحلة الأولى من برنامج شباب الأعمال، عبر الإنترنت، بمشاركة ممثلي 20 شركة من أعضاء الغرفة، ويجري تنفيذ البرنامج مع البنك الأهلي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD، ويهدف إلى تعزيز مهارات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم في مجال مهارات الإدارة.

وقال «الجزايرلي» إن البرنامج يستهدف المشروعات المتوسطة والصغيرة التي يديرها أو يمتلكها شباب تحت 35 عاما، ويهدف لمعالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد المصري مثل البطالة وزيادة الهجرة، بالإضافة إلى العوائق الهيكلية التي تحول دون الوصول إلى الموارد الرئيسية لنمو الأعمال، ويتناول التدريب جوانب مختلفة من قيادة الأعمال، بما في ذلك التمويل والتسويق والشبكات والاستدامة، ويقوم بتنفيذ الدورة التدريبية عدد من الخبراء الدوليين.

رفع كفاءة الشركات العاملة في القطاع الغذائي

وأوضح محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، أن البرنامج يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية وبرتوكول التعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والبنك الأهلي المصري الذي يهدف إلى رفع كفاءة الشركات العاملة في القطاع الغذائي من خلال تقديم برامج دعم فني متخصصة، وتوفير حلول تمويلية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية وطبيعة نشاطات الشركات، بالإضافة إلى نشر الوعي بالمتطلبات الحديثة واشتراطات سلامة الغذاء وتعزيز المهارات الإدارية وتوسيع قاعدة المصدرين لتعزيز تنافسية المنتجات، وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية.

برنامج تدريبي لتوافق المنشآت مع اشتراطات سلامة الغذاء

وكان رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أعلن في وقت سابق، أن الغرفة تعمل على نشر الوعي بسلامة الغذاء في مصر، في إطار استراتيجية عمل المجلس الجديد للغرفة.

كما أعلن إطلاق برنامج تدريبي لتوافق المنشآت الغذائية مع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء في كافة محافظات الجمهورية من خلال الخبراء والمتخصصين بالغرفة، حيث جرى بالفعل عقد العديد من الفعاليات مع هيئة سلامة الغذاء في عدد من المحافظات (الغربية وشبين الكوم والدقهلية وغيرها ) لنشر مفاهيم سلامة الغذاء.