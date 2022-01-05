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محمد صلاح يعد وزير الرياضة بالفوز بأمم إفريقيا.. وصبحي: الرئيس يتابعكم

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الوطن
10:03 م | الأربعاء 05 يناير 2022
محمد صلاح

محمد صلاح

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، بلاعبي منتخب مصر والجهاز الفني والإداري، وذلك قبل سفر المنتخب إلى الكاميرون للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تقام في الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

السيسي يدعم منتخب مصر 

وأكد الدكتور أشرف صبحي للاعبين، أن الرئيس السيسي يتابعهم ويدعمهم، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يؤمن بالرياضة، وينتظر منهم إسعاد الشعب المصري.

وتابع «صبحي» أن هناك تنسيقا ومتابعة دورية بين الوزارة واتحاد الكرة لتهيئة المناخ العام والأجواء المناسبة للتركيز في التدريبات، وتقديم مردود إيجابي في منافسات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

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