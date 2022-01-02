سمية الخشاب: «بشجع محمد صلاح لأنه ابن بلدي.. مثقف ومجتهد»

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها دائما ما تشجع اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، «ابن بلدي وهو مهتم أوي إنه يطور من نفسه ويقرأ، ومثقف ويتمرن كتير جدا، وحياته كلها شغل وتمرين، وكذلك بشجع كريستيانو رونالدو، ومش بقارن بينهم».

الخشاب: كريستيانو رونالدو ظلم كثيرا في مسيرته الكروية

وأضافت «الخشاب»، خلال استضافتها ببرنامج «كلام الناس»، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أنها دائما ما تشعر بأن اللاعب رونالدو ظلم كثيرا طيلة حياته الكروية، «لولا إني تدخلت كان زمانه ضايع، أنا بهزر، وأنا متابعه رونالدو من زمان، وكل أمجاد مانشستر يونايتد كانت لما هو موجود في النادي، وكان فيه حد مضطهده جامد في الفترة دي».

الخشاب: تاريخ النادي الأهلي عريق جدا

وأوضحت أنها تشجع النادي الأهلي، وأكثر لاعب تحب طريقة لعبه هو محمود عبدالمنعم كهربا، «تاريخ النادي الأهلي عريق جدا، وكهربا لازم يقلل الكهربا شوية، أهدي شوية، وهو لاعب عظيم وعنده مستقبل كبير، ركز في مستقبلك وحياة النبي».

وأشارت إلى أنها كانت دائما ما تحب من حولها أكثر من نفسها ولم تكن لتهتم بنفسها لولاهم، «إحنا أمانة عند نفسنا ولازم نحافظ على الأمانة دي بالاهتمام بالنفس والجمال والنفسية والصحة ونقرب من ربنا دايما، ونأدي الحاجات اللي علينا ونساعد نفسنا الأول قبل ما نساعد الناس»، «أول ما بفتح عيني بشكر ربنا وبتفاءل إن اليوم ده هيكون شايلي الخير، وأكل 9 قطط قبل ما أفطر، وبعدين بشرب نسكافية وأخد معاه شيكولاته».