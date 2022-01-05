السفير الغيني يدعو لتسهيل دخول الصادرات المصرية لأسواق وسط أفريقيا

في إطار المساعي المصرية لفتح كافة الأسواق الأفريقية أمام الصادرات المصرية وتنمية ودعم العلاقات الثنائية مع دول وسط وغرب أفريقيا، التقى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة و الصناعة، بـ«خوسيه إيسونو»، سفير جمهورية غينيا الاستوائية، لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية لأسواق غينيا الأستوائية والبدء في اتخاذ خطوات جادة وناجزة نحو تنمية كافة العلاقات الاقتصادية المشتركة.

استبدال كافة الواردات بمنتجات مصرية

وأكد «خوسيه ايسونو»، حاجة بلاده للمنتجات المصرية المختلفة خاصة المنتجات الطبية والدوائية والأجهزة الالكترونية معربا عن أمل بلاده في استبدال كافة الواردات من الدول غير الأفريقية بمنتجات مصرية لما شهده من تطور كبير في الصناعات المصرية وارتفاع جودتها وتناسب سعرها مع القدرات الشرائية للأسواق الأفريقية.

خط ملاحي مباشر بين مينائي الإسكندرية و«ملابو»

وأوضح أن بلاده تعد بوابة لدخول الصادرات المصرية لأسواق دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا «سيمكا»، والتي تشمل أسواق دول «الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، الجابون، تشاد وغينيا الاستوائية»، حيث تنص اتفاقية دول الاتحاد علي مرور السلع و البضائع دون أي قيود جمركية أو ضريبية كما تعتمد دول الاتحاد عملة موحدة، مشيرا إلى وجود خط ملاحي مباشر بين مينائي الإسكندرية و«ملابو»، الميناء الرئيس للدولة والموجود داخل عاصمتها بالإضافة إلى إمكانات مينائي «باتاولوبا ومبيني»، لاستقبال كافة المنتجات المصرية.

وأشار إلى أهمية التعاون المصري مع بلاده في العديد من المشروعات الهامة حيث تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية الهامة في بلاده بالإضافة إلى العديد من الشركات المصرية التي تساهم في مشروعات إنتاج الكهرباء وتكرير البترول.

وقال المهندس إبراهيم العربي، إنّ هناك العديد من الفرص الواعدة للتعاون التجاري والاستثماري مع غينيا الاستوائية حيث تمتلك الدولتان العديد من المنتجات الضرورية للأسواق الأخرى، مشيرا إلى نمو العلاقات الاقتصادية بشكل كبير منذ عام 2014 وعقب اللقاءات المشتركة لرئيسي الدولتين، دعا غينيا الاستوائية إلى زيارة المناطق الصناعية المصرية وعقد لقاءات ثنائية مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين للوقوف على كافة الفرص المتاحة أمام الصادرات المصرية وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.

واتفق الجانبان على توفير كافة المعلومات اللازمة عن أسواق غينيا الاستوائية وقواعد المعاملات الضريبية والجمركية التي سيتم تطبيقها علي الصادرات المصرية كما اتفق الجانبان على البدء في الإعداد لتبادل الوفود التجارية وتنمية التجارة البينية وتجارة القيمة المضافة وعقد الشراكات اللازمة لدخول أسواق وسط أفريقيا.