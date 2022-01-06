تفاصيل براءة أحمد السبكي من الإساءة لسمعة سيدة ظهرت بفيلم «الفرح»

فوجئ المنتج أحمد السبكي منذ فترة، بصدور حكما غيابيا بحبسه 6 أشهر، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف، بسبب تشويه سمعة إحدى السيدات التي ادعت ظهور صورتها ضمن مشاهد فيلم الفرح، دون إذنها؛ في أكثر من مشهد خلف الفنان الراحل محمود الجندي، أحد أبطال العمل.

ورغم تصوير مشاهد فيلم «الفرح» في 2008، وعرضه للجمهور خلال العام التالي؛ إلا أن أحمد السبكي لم يتذكر السيدة، ولا سبب رفعها دعوى التشهير والإساءة لسمعتها.

لغز براءة أحمد السبكي

وكشف أشرف عبدالعزيز، محامي المنتج، اللغز االذي قدمه ضمن مرافعته أمس، لتقضي محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد شوقي، وعضوية المستشارين ياسر حسين وإيهاب الفخري ببراءة أحمد السبكي.

واعتمد «عبدالعزيز» على مستند «شهادة»، مقدم من الإدارة المركزية للمصنفات، يوضح أن المدعية كانت تعمل فنانة استعراضية «راقصة»، عامي 2007 و2008، وقت تصوير مشاهد فيلم «الفرح».

استخراج شهادة من الرقابة على المصنفات الفنية

وحضر أشرف عبدالعزيز جلسة 26/12/2021، والتمس من عدالة المحكمة التصريح باستخراج شهادة من الرقابة على المصنفات الفنية، تفيد إذ كانت المدعية بالحق المدني تعمل راقصة من عدمه.

وبالتالي استخرجت شهادة من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، تفيد بأن المدعية بالحق المدني/ ج. ع، تقدمت بطلب ترخيص بممارسة مهنة الرقص الشرقي في عامي 2007 و2008، أي أنه خلال فترة تصوير مشاهد العمل جرى الترخيص لها بممارسة مهنة الرقص الشرقي، وقدمت الشهادة في جلسة أمس.

ولم يكن هناك وجود للركن المادي للجريمة؛ إذ أن المتهم لم يلتقط أي صورة للمدعية بالحق المدني، بل هي صورتها بالفعل الموجودة لدى العديد من متعهدي الحفلات آنذاك، وقت تصوير وعرض الفيلم، وعدم وجود جريمة بالأوراق، وذلك على النحو التالي: «عدم تقديم تقرير من الفني المختص لمعرفة ماهية الصورة تحديدا في ذلك الوقت وقت عرض الفيلم».

جدير بالذكر أن فيلم الفرح جرى تصويره عام 2008، بطولة عدد كبير من النجوم، منهم الراحلة كريمة مختار، خالد الصاوي، محمود الجندي، ماجد الكدواني، صلاح عبدالله، سوسن بدر، جومانا مراد، روجينا، دنيا سمير غانم، باسم سمرة، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.