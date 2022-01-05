نظر استئناف أحمد السبكي على حكم حبسه لتشويه سمعة سيدة بعد قليل

تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، الاستئناف المُقدم من المنتج أحمد السبكي على حكم حبسه 6 أشهر وإلزامه بكفالة 5000 جنيه وتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، وذلك لاستخدامه صورة لسيدة في أحد مشاهد فيلم الفرح، وهو ما أساء لسمعتها.

المشهد شوه سمعة المدعية

وقضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين بدوي، بمعاقبة أحمد السبكي بالسجن 6 أشهر، وذلك في أوراق الدعوى التي حملت رقم 21104 لسنة 2021، والتي أقامها المحامي حسين فريد، وكيلا عن المدعية، والذي أكد أن ظهور الأخيرة في الفيلم كان دون إذنها، مطالبا بحذف المشهد من فيلم «الفرح»، نظرا لأنه يحمل تشويها لها ولسمعتها وأسرتها.

بداية الأزمة بين السبكي والمدعية

وبدأت الأزمة بين أحمد السبكي والمدعية «ج. ف»، عندما أقامت دعوى قضائية ضد الأول، وحملت رقم 21104 لسنة 2021، نظرا للزج بها في أحد المشاهد في فيلم «الفرح»، دون موافقتها، وهو ما يعد تشويها لها ولسمعتها.

السبكي: لا أتذكر المشهد المقام بسببه الدعوى

وبعد صدور الحكم على أحمد السبكي، قال خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه جرى عرض فيلم الفرح منذ 12 عاما، ولا يتذكر المشهد التي أقامت المدعية الدعوى بسببه، مشيرا إلى أن الفنان محمود الجندي هو من أدى المشهد وقد رحل عنا.

وأضاف السبكي أنه سيتواصل مع محاميه؛ لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، لأنه «لا يعرف شئيا عن تلك الدعوى القضائية أو الحكم الصادر ضده».

فيلم «الفرح» من بطولة خالد الصاوي، دنيا سمير غانم، سوسن بدر، كريمة مختار، جومانا مراد، ماجد الكدواني، ياسر جلال، روجينا، صلاح عبد الله، محمود الجندي، سليمان عيد، شمس، رامز أمير وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.