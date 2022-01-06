«يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة» فما فائدة الكفن؟.. علي جمعة يجيب

عندما يموت الإنسان هناك عدد من الضوابط في التعامل مع جثته إلى أن تصل إلى مثواها الأخير، وهذا لأن الإسلام يحرص كل الحرص على إكرام الميت، ومن أبرز الأمور التي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعها تكفينه عند الموت، وعن هذا الأمر، نشر الدكتور علي جمعة فيديو على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يجيب فيه عن سؤال وُجه إليه عن أهمية الكفن رغم أن الناس يبعثون إلى ربهم يوم القيامة عراة.

تكريم للمتوفى في الدنيا

وقال علي جمعة إن الله عز وجل قد أمرنا بتكفين الموتى تكريما لهم وحفاظا عليهم، وهذا لسترتهم أمام الناس أثناء إقامة المناسك المختلفة لهم، مثل صلاة الجنازة التي تصلى عليهم، وأيضا أثناء الدفن، وهذا تكريم لهم في الدنيا، موضحا أن الكفن لا علاقة له بالآخرة إنما هو من أجل تكريم المتوفى في الدنيا.

لا يوجد شهوة يوم القيامة

أما عن وضع الناس في يوم القيامة، فأكد جمعة على كلام السائلة بأن البشر يحشرون عراة، ولكن في هذا الوقت لا ينظر أحدا إلى أحد ولا يكون هناك وجود للشهوة، فلكب إنسان أمرا يغنيه وأعظم بكثير من مجرد النظر للآخرين، مستشهدا بقول الله تعالى: «يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيه» «سورة عبس الآية رقم 34».

والجدير بالذكر، أن الدكتور علي جمعة سبق وتحدث عن قراءة الأبراج وورق التاروت وما إلى ذلك، وأكد على أن هذه الأفعال هي حرام شرعا، كما لفت إلى أن كل الأديان وليس الإسلام فقط، جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل.