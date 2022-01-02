علي جمعة: معرفة المستقبل من الأبراج حرام وكلام فاضي (فيديو)

علق فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على حرص البعض على قراءة أوراق التاروت والتنجيم ومعرفة المستقبل من خلال الأبراج، قائلا إنّ جميع الأديان خاصة الإسلام منع الإنسان من الدرب بالغيب.

الشهوة بالمعرفة قد تدفع للخروج عن الصراط المستقيم

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه وصفا لم يصفه لأحد غيره، وهو «عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ»، وقوله تعالى: «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا»، فهو خارج الزمان لذلك فهو الذي يعلم ماذا سيكون غدًا.

وأفاد بأن الإنسان لديه شهوة للمعرفة، والتي تدفعه في بعض الأحيان للخروج عن الصراط المستقيم، ومن هنا استعان بالمخلوقات الأخرى وبالتراتيب المعينة في النجوم وعلاقات الأشياء.

التاروت حرام وتدل على العقلية السطحية

وتابع: «أصبح عندنا حاجات نضرب بها الغيب، في الجاهلية الأولى كانوا كدة، وفي اليونان عندهم حاجة اسمها التاروت، حاجة زي الكوتشينة وصور وينقلوها تنقيلات معينة عشان يشوفوا العلاقات المعينة اللي هتكشف الغيب».

وواصل: «هي حرام، ولكن قبل أن تكون حرام هي تدل على عقلية سطحية وتافهة وغير واقعية، حكاية حرام وحلال دي قضية تتعلق بهل سآخذ ذنب يترتب عليه إثما وحسابا عند الله؟ نعم سيكون كذلك لأنك قد سعيت لتجهيل نفسك وتخرج من التفكير المستقيم إلى التفكير المعوج».

وتابع: «قبل ما نبحث عن الحلال والحرام، هو دة كلام له آثار من العلم والواقع؟ وإذا كان علم أو مش علم نبحث في الحكاية دي، وسنجد أنها خرافة وليس هناك علم بهذه الكيفية».

الصفات العامة للمواليد ملهاش دعوة بالنجوم

واستكمل: «القضية أن هناك تأملات وتدبرات بحقائق فيأتون بها ويكذبون حولها 100 كذبة، من ضمنها الصفات العامة للمواليد ودي ملهاش دعوة بالنجوم، لما يقولك مواليد شهر برج الحوت إنه رومانسي دة بالتدبر والتأمل وبالتتبع والاستقراء، كل دة أوهام وكلام فاضي».