موعد ومكان جنازة مها أبو عوف.. توفيت بعد معاناة مع السرطان

خيم الحزن على الوسط الفني بسبب رحيل الفنانة مها أبو عوف، صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان، خلال أيامها الأخيرة، لتفارق الحياة عقب مسيرة فنية طويلة امتدت لأكثر من 130 عملا فنيًا ما بين السينما والدراما، وتلحق بشقيقها النجم عزت أبو عوف، الذي وافته المنية في يوليو 2019.

وبعد إعلان خبر وفاة الفنانة، يتساءل الكثير من محبيها وعشاق الفني عن موعد ومكان جنازة مها أبو عوف؛ لتوديعها إلى مثواها الأخير.

موعد ومكان جنازة مها أبو عوف

أوضح الموسيقار نبيل علي ماهر، زوج شقيقة الفنانة الراحلة، أن موعد جنازة مها أبو عوف، سيكون عقب صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، طالبا من محبيها وجمهورها الدعاء لها بالمغفرة والرحمة.

وكشف «ماهر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنانة مها أبو عوف، عانت خلال أيامها الأخيرة من ورم سرطاني، وزاد عليها في ساعاتها الأخيرة من حياتها، حتى فارقت الحياة صباح اليوم الخميس.

الأيام الأخيرة لـ مها أبو عوف

ونقلت مها أبو عوف إلى المستشفى إثر إصابتها بـ«التهاب رئوي حاد»، ووصل بها إلى مرحلة صعبة، خاصة أنها كانت تخضع لعلاج السرطان خلال الأشهر الماضية.

مها أبو عوف، هى ابنة الفنان أحمد شفيق أبو عوف، الذي اتجه إلى الفن والموسيقى بعد أن أنهى عمله كضابط شرطة، ووالدتها من أصول تركية، وهي الأخت الأصغر للنجم الراحل عزت أبو عوف، وكونا معا بصحبة شقيقتهما فرقة غنائية أطلقوا عليها «4M»، وقدموا من خلالها عددا من الأغنيات الشهيرة، من بينها «دبدوبة التخينة، ولا عاجبك كده ولا كده، مغنواتي».

وتزوجت مها أبو عوف 3 مرات، أولها كان من الموسيقار وعازف الجيتار الشهير عمر خورشيد، عام 1981، إلا أن زواجهما انتهى بالعام ذاته، بسبب تعرضه لحادث تصادم شهير أنهى حياته، ويعتبر سبب موته لغزا يطارده الغموض والشائعات حتى الآن.