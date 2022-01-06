«امتحانات الأزهر» تصدر تعليمات هامة لرؤساء الكنترولات بالمعاهد (مستند)

أصدرت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ أحمد عبدالعظيم، تعليمات جديدة لرؤساء المناطق الأزهرية بشأن الامتحانات وضمان أدائها بشكل سليم.

ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة

وتضمن منشور حصلت «الوطن» على نسخة منه، الذي صدر في 5 يناير 2022، أنه على رؤساء المناطق ضرورة التنبيه على شيوخ المعاهد بجميع الصفوف النقل لجميع المراحل بالمناطق الالتزام بالتعليمات عند العمل في كنترول النقل بالمعاهد.

ونصَّت التعليمات على أنَّه في حالة عقد مراكز تصحيح مجمعة، تُختم أوراق الإجابة بخاتم مركز التصحيح فقط، بالإضافة إلى أنه في حالة إذا كان التصحيح داخل المعهد، تُختم ورقة الإجابة على الوجه الأول للورقة «نصف الخاتم على ورقة الإجابة والنصف الآخر على السلبس».

وشددت على أنه يُحظر نقل أوراق الإجابة من المعهد إلى مركز التصحيح والعكس للإجابة إلَّا بلجنة مكونة من عضوين، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمينها والحفاظ على سريتها.

وكان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، الدكتور سمير أبو الخير، قد تفقد الاستعدادات الخاصة بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، داخل معهد خاتم المرسلين الإعدادي الثانوي، الذي يتبع إدارة الصديق التعليمية الأزهرية.

استعداد المناطق الأزهرية للامتحانات

وكذلك قال إنَّ المنطقة مستعدة لبدء الامتحانات في جميع المعاهد، إذ أنه تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بالصيانة، بالإضافة إلى متابعة جميع التجهيزات وتلافي السلبيات قبل انطلاق الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان، لوقاية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا وتحوراته الجديدة والتصدي لجميع أشكال الغش.

كما أن رئيس منطقة جنوب سيناء الأزهرية، الشيخ سعيد أحمد خضر، قد تفقد لجان امتحانات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي، التي بدأت يوم الأحد 2 من يناير 2022، دون حدوث أي معوقات داخل المعاهد وفي مناخ ملائم، مشيدًا بما لاحظه من انتظام العمل وحسن الأداء وتطبيق الإجراءات الاحترازية لوقاية الطلاب والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.