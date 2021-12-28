تعديل جدول المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

أصدرت الإدارة العامة للتعليم الابتدائي، بقطاع المعاهد الأزهرية، جدولًا جديدًا يتضمن المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي، الخاصة بالفصل الدراسي الأول، حيث يبدأ يوم الأحد 2 يناير 2022، بامتحان اللغة العربية والتربية الإسلامية، ويوم الإثنين 3 يناير، امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية، والثلاثاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا معلومات، وينتهي يوم الأربعاء 5 يناير 2022، بامتحان اللغة الإنجليزية والرياضيات.

تعليمات خاصة بإجراء امتحانات المهام الأدائية للطلاب

وتضمن الجدول الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، تعليمات مشددة من القطاع بضرورة الالتزام بجميع الإجرءات الاحترازية، بالإضافة إلى استمرار اليوم الدراسي العادي حسب الجدول مع انتظام الدراسة لجميع الصفوف حسب الخطة الدرسية، مشيرًا إلى أنّ المهام الأدائية تتم تحت الإشراف الفني الكامل لتوجيه المادة، وأنّه لا يجوز التعديل في جدول المهام الأدائية، ووفقًا للجدول، يُعقد امتحان مادة المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية يوم الأربعاء 5 يناير 2022.

أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات

وأوضح الجدول المهام الأدائية المتمثلة في الأنشطة التي تقيس مدى اكتساب التلاميذ للمهارات التي تدربوا عليها من خلال الفصل الدراسي الأول في مادة معينة، وتقدم دليلًا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في الفترة الدراسي، ويوضح المعلم للتلاميذ طبيعة المهمة والمنتج المتوقع منه.

تعليمات مشددة لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا

وضمانًا لوقاية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة مع انتشار المتحور الجديد «أوميكرون»، أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور سلامة داود، في وقتٍ سابق، أنّ القطاع مهتم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية كافة، من أجل مواجهة فيروس كورونا وعدم التهاون فيها خلال فترة الامتحانات.