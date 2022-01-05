القوى العاملة: توفير 8592 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5000 جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من خلال نشرة التوظيف التي تصدر نصف شهرية، من توفير 7665 فرصة عمل للذكور والإناث، منها قادرون باختلاف في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 70 شركة ومصنع قطاع خاص في 17 محافظة لشغلها خلال شهر يناير الجاري.

توفير 8592 فرصة عمل

كما تناولت النشرة، إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من ديسمبر 2021 في النشرة السابقة لـ وزارة القوى العاملة وعددها 927 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 8592 فرصة عمل.

وقال وزير القوي العاملة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذه الفرص يأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن التقدم لتلك الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني: www.manpower.gov. eg، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل».

فرص العمل متوافرة في القاهرة و16 محافظة أخرى

وأوضح «سعفان»، أن الوظائف متوفرة في 17 محافظة، وهي: «القاهرة، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والقليوبية، ودمياط، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، وقنا، والفيوم، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا، والدقهلية».

ولفت إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 450 فرد أمن براتب يصل لـ 3400 جنيه، و20 مشرف أمن براتب 5000 جنيه، و10 مدخلي بيانات، و10 مراقبي كاميرات، و10 أفراد أمن إداري.

وتمثلت الوظائف المتاحة في محافظة الشرقية، في 14 مهندس إنتاج، و5 مهندسي صيانة، و12 محاسبا، و17 مندوب مبيعات، و10 مسئولي موارد بشرية، و6 مسئولي شئون إدارية، و5 مسئولي نظم معلومات، ومراجع حسابات، وخدمة عملاء، و30 أمين مخازن، و10 مساعدي أمين مخزن، و395 فني جودة، و1343 عامل إنتاج، و45 عامل مخزن، و232 فرد أمن، و1678 عامل ماكينة خياطة، 289 عامل عادي، و318 عامل تعبئة وتغليف، و115 عامل تشطيب، و100 عامل نسيج، و50 عامل فرن، و50 عامل طباعة، و15 عامل فورم، و119 مشرف إنتاج، و200 مساعد مشرف، و200 عامل تشغيل ميكانيكا، و4 مشرفي صيانة، و41 سائق كلارك، و5 فني سلامة وصحة مهنية، و5 عمال كنترول، و8 فني طباعة، و2 فني ميكانيكا، و50 مساعد تشغيل، و47 فني لحام CO2، و24 فني برادة، 32 حجار، و3 جزارين، و50 عامل مكواة، و100 عامل قص.

مطلوب 65 عامل إنتاج في السويس

كما تم توفير فرص عمل بالسويس وبورسعيد والإسماعيلية، تمثلت في 4 خياطين، و16 عامل نظافة، و65 عامل إنتاج، وسكرتيرة، وعامل صيانة، و2 عامل مخازن.

وفي البحيرة، يتطلب 525 فني سنجر واورليه وأوفر، و20 مكوجيا، و15 مشرفا، و100 فرد أمن، و50 عامل تعبئة وتغليف، و50 فني جودة.

كما تم توفير فرص عمل بدمياط والمنوفية، شملت: مهندس ميكانيكا، و2 محاسب، ومسئول مخازن، و2 مندوب مبيعات، و23 عامل عادي، و8 أفراد أمن، و5 نساج، و10 مشرفي تنمية أسواق، و60 أخصائي خدمات مالية فردي وجماعي.

مطلوب 5 مهندسين زراعيين في البحيرة

وهناك عدد من الوظائف في البحيرة، تضمنت: 4 مسئولي ائتمان، و5 مهندسين زراعيين، و15 عامل زراعة، وفني صيانة، و15 عمال إنتاج، و8 فني حقن ونفخ بلاستيك.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت: 10 محاسب يجيد الحاسب الآلي، و2 أمين خزينة، و90 عامل إنتاج، و40 عامل عادي، و10 عامل ثلاجات، و4 مساعد حداد، و4 كهربائي، و10 فرد أمن.

وفي الفيوم، يتوفر 149 فرصة عمل متاحة، منها: 100 فرد أمن، و12 شيف فرن، و3 نجارين، و2 فني تحميل، و20 عامل خياطة، و2 كاشير، و4 ويتر، و4 ستيوارد.

ووفرت مديرية القوى العاملة بالدقهلية فرص عمل شملت: مدير مصنع، و8 مديري مبيعات، ومدير حسابات، و9 محاسبين، ومحامين، و11 مندوب مبيعات، و2 فني مبردات هواء، و2 أخصائي إتصالات، و9 أخصائي رقابة وتسويق، و6 ممثلي خدمة عملاء، و8 موظفين إداريين، و3 عمال خياطة، و3 عمال تشطيب، و3 عمال لمصنع حلوي، و2 سائق كلارك، و2 عامل صناعة كرتون، و16 أمين مخزن، و2 أخصائي خدمات، وملاحظ.

أما المنيا وأسوان والوادي الجديد، فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات، منها: محاسب، و22 أخصائي إئتمان، و3 منسقات ميدانيات، و2 مهندس كهرباء، و10 عمال زراعة، ومقدم مشروبات، و2 عامل عادي.

مطلوب 5 معلمات

كما وفرت مديرية القوى العاملة بأسيوط مجموعة من فرص العمل شملت: 5 معلمات ( إنجليزي – عربي – رياضيات )، و5 أخصائيين، ومهندس، و2 محاسب، و7 عمال عاديين.

أما قنا فقد وفرت فرص عمل متنوعة ومنها: 2 مهندس كهرباء، و2 مهندس ميكانيكا كونترول، و2 محاسب، و2 مشرف تيار خفيف، و18 فني (تكييف وتبريد – استدعاء آلي – كنترول لوحات تيار)، و4 فني ماكينة CNC.

وفي شمال سيناء يوجد 2 معلم، و3 محاسبين، و10 مندوبي مبيعات، و4 أمناء مخزن، و3 سائقين رخصة ،ولى وثانية، و10 عمال عاديين.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف: