البحوث الفلكية: 2 فبراير المقبل أول أيام غرة شهر رجب 1443 فلكيا

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الأربعاء 2 فبراير المقبل 2022 سيكون أول أيام غرة شهر رجب 1443 هجرياً، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحأ أنّ المعهد أعدّ كافة الدراسات والأبحاث العلمية في هذا الشأن وفقاً للدراسات الفلكية، لافتًا إلى أنّ عدد أيام شهر رجب للعام الهجري الجاري ستكون 30 يوما.

البحوث الفلكية: 1 فبراير رؤية هلال غرة شهر رجب 2022

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022، والموافق هجرياً 29-6-1443، سيشهد ميلاد هلال شهر رجب تحديداً في الساعة 7:46 صباحاً، لافتاً إلى أن فترة مكوث الهلال تتراوح بين 4 لـ20 دقيقة وهو يوم الرؤية وستكون في مختلف البلدان العربية و الإسلامية .

البحوث الفكية: عدد أيام شهر رجب 2022 ستكون 30 يوم

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنّ هلال شهر رجب يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7:46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء الموافق 29 من جمادي الآخرة 1443 هجرياً الموافق 1 فبراير 2022 يوم الرؤية، قائلا : «يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة وفي القاهرة لمدة 16 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية، وفي باقي محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح بين 9 لـ 31 دقيقة».

و أكد الدكتور جاد القاضي، أنّ المعهد القومي للبحوث الفلكية يمتلك العديد من الإمكانيات والقدرات العلمية والبحثية التي تؤهله لمتابعة ورصد التغيرات الفلكية ومتابعة حركة النجوم والكواكب ورؤية أهلة الأشهر القمرية وتحديد موعد بدايتها وفقًا للحسابات الفلكية، لافتًا إلى أنّ المعهد يمتلك أكثر من موقع لرؤية الأهلة.