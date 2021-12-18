مصدر بالسياحة لـ «الوطن»: من المحتمل تأجيل رحلات العمرة إلى شهر رجب

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة، أن مسئولي وزارة السياحة والآثار، سيعقدون اجتماعا غدا الأحد، مع أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة، لمناقشة الضوابط المنظمة للعمرة، والخطة التشغيلية وأعداد المعتمرين المصريين لهذا العام، وذلك بعد أن استطلع رأى مجلس الوزراء ولجنة أزمة الأوبئة بخصوص سفر المصريين للعمرة، وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أنه من الممكن أن يتم تأجيل انطلاق رحلات العمرة بالنسبة لمصر، لتبدأ خلال شهر فبراير المقبل، أى خلال شهر رجب، على أن تستمر الرحلات حتى منتصف شهر شوال 1443 هجريا.

اقتراح بتخصيص صالات محددة بالمطارات لرحلات العمرة

وفى سياق متصل، اقترح عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة تخصيص صالات بالمطارات المصرية لرحلات العمرة، فقط بحيث يقتصر عمل تلك الصالات على سفر واستقبال المعتمرين المصريين، حرصا على صحة المواطنين الراغبين فى أداء العمرة هذا العام فى ظل استمرار جائحة كورونا، وللوصول لأعلى نسبة أمان لهم، لافتا إلى أن تلك الصالات لا يُسمح للحاصلين على تأشيرة سياحة أو زيارة للسعودية أو للمقيمين بالمملكة، بالسفر من خلالها، حيث ستكون مخصصة فقط لرحلات العمرة .

وأضاف «شعبان»، لـ «الوطن»، أن هذا الاقتراح يهدف إلى منح الحجر الصحى بالمطارات الوقت والمساحة الكافية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على المسافرين للعمرة، ولمنح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين المصريين لأداء العمرة دون الخوف من وجود أية مخاطر صحية عليهم، لافتا إلى أن فكرة تخصيص صالات للعمرة بالمطارات ليست جديدة حيث كانت تطبق خلال مواسم الحج فى أعوام ماضية.

ضرورة قصر سفر المعتمرين على الرحلات الجوية

وأشار «شعبان»، إلى ضرورة قصر سفر المعتمرين المصريين هذا العام على السفر جوا وعدم السماح بالسفر برا أو بحرا، وذلك لأن الوسيلتين تأخذان وقتا طويلا فى السفر، وهو ما يمثل مخاطرة كبيرة فى ظل استمرار فيروس كورونا وتحوراته المتعددة.