البحوث الفلكية تعلن موعد شهر رمضان 2022.. واستطلاع الهلال في أبريل

كشف الدكتور محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، موعد شهر رمضان 2022، قائلًَا إنه شهر رمضان يبدأ في 2 أبريل المقبل للعام، وذلك وفقاً للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الموعد وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد من خلال الدراسات والأبحاث العلمية.

موعد استطلاع شهر رمضان

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن موعد استطلاع رؤية هلال موعد شهر رمضان 2022، سيكون يوم الجمعة الموافق 1 أبريل، لافتا إلى عدد أيام شهر رمضان 2022 ستكون 30 يوماً كاملاً، مشيراً إلى أن جميع الحسابات التي اعدها المعهد تمت وفقاً لأحدث الدراسات العلمية والبحثية في علوم الفلك.

استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلمية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المعهد يقوم باستطلاع أهلة الشهور الهجرية بعدد من الأماكن التي تكون على حدود المحافظات وبعيداً عن الضوضاء والزحمة والمدن والأضواء والمصانع ومصافي البترول، حيث تكون المناطق بعيدة جداً وأعلى قمم الجبال، كمحطات الرؤية في القطامية وأعلى جبال سانت كاترين وفي الوادي الجديد وعلى الحدود.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غداً الأحد سيتم استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة، لافتا إلى أنه وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد سيكون غرة شهر جمادى الآخرة 1443هـ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يناير الجاري وفقا للحسابات الفلكية.