محافظ قنا و«غرباوي» يقدمان التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

بعث الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

عيد الميلاد المجيد

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى في تهنئة عيد الميلاد: «يسعدني وأسرة جامعة جنوب الوادي أن نتقدم لقداستكم والأخوة الأقباط بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعين المولى عز وجل بكل مشاعر الود والإخاء أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد وأن يديم عليكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم نعمة المحبة والإخوة والوئام».

وأضاف أن الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفه هي صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالي الذي يجمعنا معا تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس جامعة جنوب الوادي يهنئ المطرانيات

كما بعث الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة برقية تهنئة إلى الأنبا شاروبيم اسقف قنا وتوابعها بهذه المناسبة أعرب فيها عن خالص تهنئته وتمنياته بموفور الصحة له وللأخوة الأقباط بمحافظة قنا.

كما قدم رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور يوسف غرباوي التهنئة للأخوة الأقباط من أبناء جامعة جنوب الوادي من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والطلاب، والعاملين، مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وفي سياق متصل، بدأت القيادات التنفيذية والشعبية في محافظة بتقديم التهنئة للأخوة الأقساط في الكنائس بمناسبة عبد الميلاد المجيد الذي بحل علينا غدا الجمعة 7 يناير وهذا من كل عام ميلادي جديد.

محافظ قنا يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وفي ذات السياق بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ببرقية تهنئة إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا شاروبيم أسقف قنا والأنبا تكلا أسقف دشنا.

وجاء نص البرقية كالتالي: «يطيب لي أن أتقدم لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة قنا بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يوفقكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، متمنيا لمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء والتقدم».

كما قدم محافظ قنا التهنئة للمواطنين الأقباط بعيد الميلاد المجيد الذي هو عيد للمصريين جميعا مؤكدا اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الإخوة والسماحة التي يتميز بها الشعب المصري، مؤكدا أن مشاركة الإخوة المسيحيين احتفالاتهم تعد تعبيرًا صادقا عن وحدة الوطن وأصالة وتماسك المصريين.