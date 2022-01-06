صرخة الميلاد والرحيل.. مفارقة غريبة تجمع مها أبو عوف وأحمد الحجار

لم يكد الوسط الفني، يستفيق من أول صدمة رحيل في عام 2022، حتى تلقى فاجعة جديدة صباح اليوم الخميس، فبعد ساعات من وفاة المطرب والملحن أحمد الحجار، غادرت عالمنا الفنانة مها أبو عوف عن عمر يناهز 65 عاما، لكن مفارقة غريبة جمعت الثنائي الراحل، فمثلما اشتركا في حب الفن وامتهانه، جمعهما عام الميلاد 1956، ونفس عام الوفاة 2022.

مفارقة ميلاد مها أبو عوف وأحمد الحجار

أسابيع قليلة، فصلت ميلاد أحمد الحجار، عن مها أبو عوف، إذ ولد الفنان الأول في سبتمبر 1956، بينما جاءت صرخة ميلاد الثانية في شهر نوفمبر من العام نفسه.

الساعات الأخيرة في حياة مها

فجع خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجميع على منصات التواصل الاجتماعي وفي الوسط الفني، بعدما أعلنت أسرتها رحيلها في أحد المستشفيات، كانت قد نقلت إليها منذ أيام، بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد، بالإضافة إلى صراعها مع مرض السرطان، لترحل عن عمر يناهز 65 عاما.

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة اليوم الخميس، عقب صلاة ظهر، في مسجد الرحمن الرحيم، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة.

عزاء ملحن عائلة الحجار

يقام عزاء الملحن الراحل أحمد الحجار، غدا، في مسجد الحامدية الشاذلية، بعد ما أقيمت مراسم تشيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، أمس، بعد صلاة الظهر أمس، بحضور عائلته وأصدقائه بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

الموت يفجع الوسط الفني

عاش عدد من الفنانين حالة من الحزن، بسبب رحيل ذويهم الذين غيبهم الموت في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ توفي الدكتور محمد عبد الفتاح عشماوي، والد الفنانة إسراء عبد الفتاح، بينما فقدت الفنانة ألفت سكر، شقيقها، وفقا لما أعلنه نجلها الفنان أشرف سيف، خلال الساعات الماضية.