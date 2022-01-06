أستاذ فيروسات: قدرة أوميكرون على التكاثر في الرئة أقل من دلتا

قال الدكتور إسلام حسين، المتخصص في الفيروسات بالولايات المتحدة الأمريكية، إن متحور أوميكرون أكثر انتشارا من أي متحورات سابقة، ولكنه أقل حدة وكفاءته على التكاثر بخلايا الرئة أقل، لافتًا إلى أن بداية أومكيرون كانت صعبة، وانتبه العالم لها، وكان هناك علامات واضحة تؤكد قدرته الأكبر على الانتشار.

وأضاف المتخصص في الفيروسات بالولايات المتحدة الأمريكية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «خلال العامين الماضيين تكونت لدينا المناعة عن طريق العدوى، والتوسع في عمليات التلقيح، لكن يجب توخي الحذر، لأن مناعة بعض البشر ليست قادرة على التعامل مع الفيروس بالشكل الأمثل».

الطريقة المثلى في التعامل

وتابع حسين، أن الطريقة المثلى في التعامل مع هذا الموقف هو عدم المبالغة في الخوف والقلق، فتحورات كورونا جارية ومستمرة في الحدوث: «بعض المجتمعات تظهر خوفها من أوميكرون حتى يكون المواطنون مستعدين للتعامل مع الموقف، وبخاصة أن أعداد الإصابات اليومية هناك كبيرة».

الأهم في الوقت الحالي

وأشار، إلى أن أكثر ما يهم في الوقت الحالي ليس عدد الإصابات، ولكن عدم زيادة العبء على الجهاز الصحي، ففي إنجلترا على سبيل المثال يصاب الأطباء ويتغيبون عن العمل، مشددًا على أن لقاحات كورونا توفر مناعة جيدة جدا ضد أوميكرون بنسبة 70% فيما يتعلق بمنع الإصابات التي تحتاج إلى الدخول للمستشفى.