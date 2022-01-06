«العليا للفيروسات»: سلالة «أوميكرون» سريعة الانتشار.. و«دلتا» الأخطر

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أستاذة الصحة العامة بكلية الطب - جامعة عين شمس، إن الدراسات العلمية أثبتت خطورة متحور دلتا عن الجديد المنتشر حاليا «أوميكرون»، لافتة إلى أن مراحل الخطورة للفيروس تتمثل في شدة أعراض المرض ونسب الإشغال بالمسشتفيات، وكذلك الوفيات.

سلالة «أوميكرون» لا تسبب أي وفيات

ونوهت أستاذة الصحة العامة بكلية الطب، إلى أن سلالة «أوميكرون» سريعة الانتشار، لكنها لا تسبب أي وفيات بين المصابين.

وأكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض، والسرعة في الحصول على الجرعة التنشيطية لمن حصل على الأولى والثانية، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي، والاهتمام بتناول الأغذية و المشروبات المحفزة لمناعة الجسم.

غالبية المحجوزين بالقصر العيني غير حاصلين على لقاح كورونا

في السياق ذاته، أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن التحاليل التي أجريت على المصابين بفيروس كورونا لم تثبت وجود أي متحورات للفيروس بينهم، خاصة فيما يتعلق بالجديد «أوميكرون»، لافتا إلى أن غالبية المحجوزين المصابين بالفيروس غير حاصلين على اللقاح.