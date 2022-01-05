ألمانيا تتجه لتشديد قيود الاختلاط بين المواطنين لمواجهة «أوميكرون»

تتجه السلطات الألمانية، إلى فرض قيود أكثر صرامة على التواصل بين المواطنين تحسبا لارتفاع عدد الإصابات بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، وقال وزير الصحة الألماني، «كارل لاوترباخ»، إنه من المؤسف أن يكون تشديد القيود أمرا ضروريا لمواجهة الموجة الخطيرة التي تقترب، لافتًا إلى تقديم مقترحات في هذا الشأن دون أنّ يوضح تفاصيل بشأن القيود، وذلك خلال تصريحات لغرفة الأخبار المشتركة «ريداكتينونس نيتزويرك دويتشلاند»، اليوم الأربعاء.

قيود على التواصل بين المواطنين في ألمانيا لمواجهة كورونا

ومن المقرر أن يجتمع المستشار الألماني «أولاف شولتس»، وحكام ولايات البلاد، البالغ عددها 16 ولاية، بعد غد الجمعة المقبل لرسم خارطة طريق للفترة المقبلة لمواجهة تفشي متحور كورونا الجديد «أوميكرون».

ومن المحتمل وفقا لوكالة «أسوشيتد برس»، أن يعتمد المستشار الألماني وحكام الولايات خلال الاجتماع، قيودا ستفرض بعد عطلة عيد الميلاد مباشرة، والتي ستحظر تجمع عشرة أشخاص في مكان واحد، بالإضافة لقيود أخرى، ومن المتوقع أن يفكر شولتس وحكام الولايات في تقصير فترات الحجر الصحي المطلوبة، وهي خطوة اتخذتها العديد من البلدان الأخرى بالفعل.

وفي الوقت الحالي يُشترط على المصابين في ألمانيا عزل أنفسهم 14 يومًا ويُمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، والذين لم تظهر عليهم أعراض، إنهاء تلك الفترة بعد خمسة أيام عن طريق اختبار سلبي.

تسجيل 58912 إصابة بكورونا في ألمانيا خلال 24 ساعة الماضية

أما الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بمصاب فيجب خضوعهم لحجر صحي مدته 10 أيام، ويمكن إنهاء هذه الفترة بعد سبعة أيام باختبار سلبي، فيما جدد وزير الصحة الألماني، مناشدته للمواطنين، الذين لم يحصلوا على اللقاح بأن يعيدوا النظر في قرارهم: «الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاحات في ألمانيا لا يمكنهم توقع رفع قيود الاتصال على المدى القصير أو المتوسط».

وسجّلت ألمانيا اليوم 58912 إصابة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لما أعلنه معهد «روبرت كوخ»، الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية.