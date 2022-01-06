نجوم الفن يبكون رحيل مها أبو عوف بكلمات مؤثرة: هتوحشي الدنيا كلها

خيم الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رحيل الفنانة مها أبو عوف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، ومن المقرر تشييع الجثمان بعد قليل، ودفنها بمقابر الأسرة.

نجوم الفن يودعون مها أبو عوف

بعبارات رثاء حزينة، ودّع نجوم الفن مها أبو عوف، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ كتب الفنان محمود البزاوي عبر «فيسبوك»: «ألف رحمة ونور على الأستاذة مها أبو عوف، الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

سماح أنور: هتوحشي الدنيا كلها

لم تستطع الفنانة سماح أنور، إخفاء مشاعر الصدمة التي سيطرت عليها، والتي عبرت عنها بكلمات مؤثرة، دونتها عبر حسابها على «فيسبوك»: «بقالي ساعة مش عارفة أقول إيه، ومش هعرف يا مها، هتوحشي الدنيا كلها يا أختنا، وصاحبتنا كلنا، سلمي على زوز، وكل الغاليين قوي، يا غالية بالقوي، يا نور عيني».

فيفي عبده: متتعظمش على اللي خالقها

كتبت فيفي عبده عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الغالية، متتعظمش على اللى خالقها، الفنانة مها أبو عوف، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، ويصبر كل أهلها وأحبابها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

صلاح عبد الله: وتتوالى المفاجآت الصادمة

عبر الفنان صلاح عبد الله، عن صدمته من خبر وفاة مها أبو عوف، إذ غرد عبر «تويتر»: «وتتوالى المفاجآت الحزينة الصادمة، ولكننا راضون بقضاء الله وقدره، وكلنا لها يا مها، وربنا يجعل معاناتك في ميزان حسناتك.. ‏أرجوكم الفاتحة والدعاء».

روجينا تودع صديقتها الراحلة مها ابو عوف

ودعت روجينا عبر حسابها على «إنستجرام»، صديقتها الفنانة الراحلة مها أبو عوف، معبرة عن فجعتها من الخبر: «وداعا أختي وصديقة العمر، وأجدع وأطيب ست في الدنيا، خبر مفجع، ربنا يصبر قلبك يا شريف، كنت الدنيا وما فيها لمها، أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».

منة فضالي: هتوحشينا يا مها هانم

تفاعلت الفنانة منة فضالي، مع خبر الرحيل الذي صدم الوسط الفني، عبر حسابها على «إنستجرام»، مدونة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، رحلت عنا جميلة القلب والروح، هانم من من هوانم الوسط الفني، النجمة مها أبو عوف حتوحشينا».